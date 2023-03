Viete, ako správne triediť obaly od čipsov?

Za vznik čipsov vďačíme nespokojnému zákazníkovi v reštaurácii

Väčšina obalov od čipsov patrí do koša na plasty

14.3.2023 (SITA.sk) -Traduje sa, že zemiakové čipsy vznikli v polovici 19. storočia v americkom štáte New York zhodou okolností ako pomsta nespokojnému zákazníkov v reštaurácii. Kuchár zemiaky nakrájal na veľmi tenké plátky, osmažil na oleji a naschvál presolil. Postupne sa čipsy rozšírili po celých Spojených štátoch a začiatkom 20. storočia expandovali do celého sveta. Prvé príchute – syr a cibuľa prišli na trh v roku 1954.Najviac čipsov na osobu – až 3 kg ročne zjedia Briti. Okrem klasických príchutí, ktoré poznáme aj u nás, majú radi aj netradičnejšie príchute, ako napríklad homár, pesto, čierne korenie či ocot. Na Slovensku nedosahujeme spotrebu Veľkej Británie. Odhaduje sa, že priemerne za rok skonzumuje každý jeden z nás približne 1 kg zemiakových lupienkov. Najobľúbenejšia príchuť je klasická solená, obľúbené sú aj paprikové a slaninkové príchute.Aj napriek tomu, že väčšina čipsov sa balí do plastových obalov, stále ich nevieme správne triediť. Dáta z prieskumu, ktorý uskutočnila OZV ENVI - PAK v minulom roku, ukazujú, že plastové obaly zo slaných pochutín triedi necelá polovica ľudí – len 47 %.A ako teda správne triediť obaly od zemiakových lupienkov? Najčastejšie sa čipsy balia do vrecúšok, ktoré patria už do spomínaných zberných nádob na plasty. Niektoré sa balia do tuby, ktorá pozostáva z viacerých druhov obalov – samotnú tubu treba potom vytriediť ako nápojové kartóny, vrchnáčik býva z plastu.O tom, v ktorom koši nakoniec obaly od zemiakových lupienkov skončia, rozhoduje samotný spotrebiteľ. Preto je dôležité, aby bola verejnosť dobre informovaná o správnom triedení. "V prvom rade by sme si mali všímať označenia a symboly na samotných obaloch, ktoré nás informujú o tom, z akého materiálu je obal vyrobený. Uvedomujeme si však, že nie všetci týmto symbolom rozumejú. Preto sa nám osvedčilo ukazovať na konkrétnych príkladoch, ako obaly – napríklad aj od obľúbených čipsov správne triediť. Ľudia si to potom lepšie zapamätajú," vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK.A prečo sa javia obaly z čipsov "poloprázdne"? Je to preto, že v obaloch sa nachádza dusík, ktorý sa stará o ochrannú atmosféru, a ktorý chráni čipsy pred oxidáciou, a tak ostávajú dlho čerstvé, chrumkavé a v požadovanej kvalite.Informačný servis