Ak vyhráte v Lotérii smrti, nemáte šancu. Ste na zozname vrahov i bežných ľudí

Sebastian Fitzek prichádza s originálnym príbehom OsemNoc . Vzrušujúci triler o experimente, ktorý sa vymkol spod kontroly...

„Spolkový prezident vyhlásil, že nasledujúci deň omilostí lovcov za každý trestný čin vrátane vraždy. Úspešný lovec, ktorý štvanca zabije, navyše získa prémiu desať miliónov eur!“

Desať MILIÓNOV?

Ben sa hystericky zasmial...

Predstavte si, že existuje lotéria smrti. Ktokoľvek môže uviesť na webstránke lotérie meno človeka, ktorého nenávidí. Každý rok 8. augusta organizátori vylosujú jedno z navrhnutých mien a uverejnia ho. Vybraný jedinec sa na jednu noc stane vydedencom postaveným mimo zákona. Hocikto v Nemecku ho môže beztrestne zabiť a ako odmenu získa desať miliónov eur. Ide o celospoločenský psychologický experiment, ktorý sa postupne vymkne spod kontroly.

Ben Rühmann sa topí v problémoch. Nedokáže sa uživiť hudbou, opustila ho manželka a nie je schopný platiť nájom. Jeho dcéra zostala po nehode na invalidnom vozíku, preto sa pokúsila o samovraždu a teraz leží v kóme.

Ben zistí, že jeho meno vyžrebovali v lotérii smrti. Nie je v tom sám, ďalšou obeťou je študentka psychológie Arezu. Pomôžu si navzájom? Ich mená a fotografie nájdete všade. Hrozí im skutočné nebezpečenstvo, veď kto by nechcel vyhrať desať miliónov eur?

O ôsmej hodine a ôsmej minúte večer sa začne poľovačka. Hordy krvilačných lovcov povzbudených alkoholom a túžiacich po výhre tiahnu ulicami a v štvanici im výdatne pomáhajú sociálne siete.

Ako sa skončí toto šialenstvo?

OsemNoc sa stala najpredávanejšou knihou v Nemecku a autor si vďaka tomuto titulu upevnil pozíciu hviezdy nemeckého psychotrileru. „Sebastianovi Fitzekovi sa ako vždy darí dobre vystihnúť charaktery a naplno zaujať čitateľa,“ napísal Der phantastische Bücherbrief.

Sebastian dostal nápad na túto knihu po pozretí jedného hororu, kde to bolo „V budúcnosti každý proti každému“. Jeho však oveľa viac fascinovalo realistickejšie „V súčasnosti všetci proti jednému“.

„Položil som si otázku: Keby som mal dnes, tu a teraz, nominovať jednu osobu, ktorá bude počas jednej noci zbavená právnej ochrany, koho by som vybral? Čo myslíte? Nominovali by ste niekoho do lotérie smrti? Ako by ste reagovali, keby niekto nominoval vás? Vedeli by ste, u koho hľadať pomoc? Komu môžete bezvýhradne veriť, že vás nezradí ani za nepredstaviteľných desať miliónov eur? Či dokonca sám nezavraždí?“ kladie otázky svojim čitateľom Sebastian Fitzek.

Sebastian Fitzek píše psychologické trilery od roku 2006 a všetky sa stali bestsellermi. Jeho debut Terapia rýchlo zaujal vrchnú priečku rebríčka knižných bestsellerov a bol nominovaný na Cenu Friedricha Glausera za najlepší debutový kriminálny triler.

Aj nasledujúce trilery sa stali hitmi internetu a knižného trhu. Fitzekove knihy dnes vychádzajú v tridsiatich šiestich krajinách a viaceré tituly poslúžili aj ako predlohy pre film a divadlo. Sebastian je jedným z mála nemeckých autorov trilerov, ktorých diela vychádzajú aj v USA a v domovine detektívok Anglicku. Navyše je aj autorom literatúry faktu a kníh pre deti.