Vedci vzkriesili údajnú upírku, zrekonštruovali jej tvár

Vedci zrekonštruovali tvár ženy spred 400 rokov podozrivej z upírstva. Využili na to DNA, 3D tlač a plastelínu. TASR informuje na základe správy portálu Sky News.





Ostatky „upírky“ sa našli v hrobe zo 17. storočia. Objavili ho v októbri 2022 v obci Pień v Podkarpatskom vojvodstve na juhozápade krajiny. Žena, ktorá v ňom bola pochovaná, mala na palci pravej nohy pripevnený zámok. Okrem toho mala nad krkom upevnený kosák. Ak by sa Zosia, ako ju volali miestni, pokúsila posadiť a vstať zo svojho hrobu, kosák by ju okamžite dekapitoval.Analýza ukázala, že ženu pochovali s hodvábnou pokrývkou hlavy, archeológovia z Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni preto predpokladajú, že ostatky patrili šľachtičnej.Ďalší výskum ukázal, že Zosia zomrela vo veku 18 až 20 rokov. Zistilo sa u nej ochorenie, pre ktoré omdlievala, trpela silnými bolesťami hlavy a mohla trpieť aj poruchami duševného zdravia.Rekonštrukcia tváre sa začala vytlačením 3D kópie lebky, na ktorú odborníci nanášali vrstvy plastelíny na tvorbu realistickej podoby ženy. Hrúbku vrstiev odhadli skombinovaním štruktúry kostí s informáciami o pohlaví, veku, etnicite a výšky.„Je to tak trochu irónia. Ľudia, ktorí ju pochovávali, urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zabránili jej opätovnému ožitiu," uviedol archeológ Oscar Nilsson. "My sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme ju opäť oživili,“ dodalMotívom rekonštrukcie bola podľa Nilssona snaha pripomenúť Zosiu „ako človeka, ktorým bola, nie ako príšeru, ktorú pochovali“.