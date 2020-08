Aká bude budúcnosť gastroprevádzok po koronavíruse? Rozhodne o tom letná sezóna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 - Majitelia gastroprevádzok po uvoľnení opatrení súvisiacich s koronavírusom idú do podnikania s veľkými obavami, ale snažia sa s tým vyrovnať a zabojovať o návrat konzumentov späť do prevádzok.O budúcnosti ich gastroprevádzok rozhodne letná sezóna a aj preto 48 % prevádzok pripravuje pre svojich hostí uvítacie balíčky, napr. darček alebo pozornosť k objednávke. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mattoni 1873, ktorá ho realizovala medzi 1 200 majiteľmi gastroprevádzok po celom Slovensku.Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že zákazníci v kaviarňach preferujú minerálku automaticky ku káve, vo fast foodoch očakávajú drink k jedlu zadarmo alebo v reštauráciách tzv. happy hour na nealko.V rámci odpovedí zas majitelia gastroprevádzok uviedli, že po uvoľnení opatrení preferujú k prvým objednávkam tovar od dodávateľov zadarmo (38 %), resp. mali záujem o výmenu expirovaného tovaru od dodávateľov za nový (47 %). Prevádzky taktiež uviedli, že očakávajú menej návštevníkov (50 %), resp. nižšiu útratu na jedného zákazníka (18 %).