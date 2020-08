Ministerstvo vnútra sa pripravuje na druhú vlnu koronavírusu, rúška by už nemali byť problém

Inštitúcie budú mať "manuál"

Obyvatelia už majú rúška

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 - Na prípadnú druhú vlnu pandémie koronavírusu pripravuje sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra plán. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Radomír Brtáň. Rezort vnútra pri vytváraní plánu spolupracuje so všetkými organizáciami, ktoré sú členmi Ústredného krízového štábu.„Postupy v pláne sa budú týkať viacerých oblastí, ktorých sa dotkol problém so šírením koronavírusu. Ministerstvo vnútra plán spracovalo na základe postupov, ktoré boli na Slovensku od marca zavádzané do praxe. V pláne teda budú spísané postupy, čo najskôr zariadiť, aby príslušná inštitúcia alebo orgán vedel, ako má postupovať. Bude to taký manuál, ktorý doteraz chýbal,“ povedal Brtáň.Slovensko je podľa neho na prípadnú druhú vlnu materiálne pripravené lepšie, než v prípade prvej vlny.„Sme v zásade už trochu pripravení. Prvá, niekoľko mesiacov trvajúca vlna už prešla. Každá domácnosť a každý obyvateľ už rúška má, dokonca sú už dostupné na trhu. Prvotný problém pri prvej vlne bol, že rúška sa nedali kúpiť. Hľadali sme spôsoby, ako to urobiť a látkové rúška sa ukázali ako jedno z riešení a jedným z najlepších riešení, aby rozširovanie nákazy neprebiehalo,“ dodal Brtáň.Brtáň prezradil, že plán na vysporiadanie sa s druhou vlnou nákazy je aktuálne vo fáze prípravy. Presný termín jeho dokončenia zatiaľ nie je známy. O jeho dokončení bude informovať priamo rezort vnútra.