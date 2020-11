Aká bude dovolenka 2021? Cestovky to vidia takto

Aký vidíte predpoklad vývoja cestovného ruchu?

Ktoré krajiny budú podľa vás najbezpečnejšie a najvyhľadávanejšie v lete 2021?

Na čo má Slovák dbať, aby si užil dovolenku vzhľadom na situáciu?

Cestovná kancelária DAKA realizovala zájazdy aj počas zimy. Je podľa vás predpoklad, že bude zimná sezóna?

Ako plánujete stráviť dovolenku 2021 konkrétne vy a vaša rodina, ak by sa situácia zlepšila?

Aká bola letná dovolenková sezóna 2020?

Veľa cestoviek sa ocitlo na pokraji krachu. Ako sa vám podarilo udržať pracovné miesta a vysporiadať s koronakrízou?

Máte 11 luxusných zájazdových autobusov, ako ich do budúcna plánujete využiť?

23.11.2020 (Webnoviny.sk) -Uplynulé leto bolo nočnou morou najmä pre cestovné kancelárie. No pandémia COVID-19 zasiahla každého z nás. Bojíme sa cestovať. Bojíme sa nadýchnuť. Keďže momentálna situácie nie je lichotivá, mnohí z nás upierajú svoj pohľad do budúcnosti - na leto 2021 a veria v lepšiu situáciu. Bude dovolenka 2021 iná? Ktoré krajiny budú bezpečné a na čo treba myslieť, aby sme v prípade dramatickej zmeny neuviazli v dovolenkovej destinácii? David Gavaľa je na čele Cestovná kancelária DAKA už 9 rokov a podľa jeho slov každé zlepšenie dáva nádej v lepšiu sezónu.Očakávame pomalý návrat k našim zájazdom postupným uvoľňovaním opatrení. Samozrejme nepôjde to hneď a návrat na čísla z roku 2019 očakávame najskôr v roku 2022, ak sa situáciu s vírusom podarí stabilizovať.Pevne veríme, že počet krajín, kde bude možné bezpečne cestovať bude omnoho širší ako tento rok. A hitom sa opäť stane Turecko. Dúfame v realizáciu zájazdov do Chorvátska a Grécka ako tento rok. Celosvetovú situáciu sledujeme doslova na dennej báze a každé zlepšenie nám dáva nádej v lepšiu sezónu, ako bola táto.Určite odporúčame svoju dovolenku realizovať vždy pomocou cestovnej kancelárie. Tá sa totiž vždy o svojich klientov v zahraničí postará. Teda aj keby prišlo k dramatickej zmene situácie, ako tomu bolo počas prvej vlny, práve klienti cestovných kancelárii mali bezproblémový návrat domov. Cestovné kancelárie riešili repatriáciu svojich klientov späť do vlasti a tým ušetrili mnohé starosti svojim klientom.Rovnako je nutné preveriť si, či má cestovná kancelária platné poistenie proti insolventnosti, keďže mnohým CK sa žiaľ nedarí získať poistenie pre ďalšie obdobie. Problém je v tom, že poisťovne už nechcú kryť uvedené riziko tak, ako tomu bolo v minulosti. Naša cestovná kancelária má ale platné poistenie pre ďalší rok, keďže sme boli vždy veľmi zdravou firmou. Žiaľ sú mnohé iné, kde sa im poistenie získať nepodarilo. Našťastie pre klientov, ktorí zakúpili svoj zájazd v minulosti, platí pôvodná poistná zmluva. Problém sa preto týka len nových nákupov.Na túto otázku zatiaľ odpoveď nepoznáme. Chceme naozaj dúfať v to, že sa nám podarí zrealizovať aspoň niektoré adventné zájazdy a veľmi by sme chceli veriť aj v silvestrovské zájazdy. Ak ale budú silvestrovské oslavy zrušené, realizácia zájazdov na silvestrovské oslavy nebude mať význam. Pri lyžovačkách už sme ale veľkí optimisti a dúfame, že tie januárové už určite zrušené nebudú.Určite budeme chcieť dohnať cestovateľský deficit, ktorý máme z tohto roku. V ponuke máme viac ako 120 zájazdov a ďalšie stále pripravujeme. Osobne sa chystám stráviť letnú dovolenku štandardne v Chorvátsku, ale aj v Turecku. Z poznávacích zájazdov je to Petrohrad, či štáty Beneluxu.Žiaľ, išlo o najhoršiu sezónu, akú sme doteraz zaznamenali počas 9 ročnej histórie. Pokles predaja v mesiacoch marec až máj bol takmer 100 %. Klienti úplne stratili záujem o cestovanie, ktoré dlhé obdobie nebolo prakticky ani možné. Situácia v našej spoločnosti bola doslova kritická.Všetko sa zmenilo v piatok 13. marca (a to som inak celkom poverčivý), kedy ma napadol nápad so šitím rúšok, ktoré v tom čase neboli nikde k dispozícii. Kúpil som za svoje súkromné peniaze asi posledných 10 šijacích strojov, ktoré sa dali zohnať. Rovnako metráže 100 % bavlny, gumičky, nite a začali sme šiť. Nikto z nás s tým nemal praktické skúsenosti a učili sme sa doslova za pochodu. Z našich operátoriek call centra a rovnako sprievodkýň, či dokonca sprievodcov sa stali krajčírky, z našich šoférov autobusu kuriéri.Týmto spôsobom sme dokázali pokryť bežné náklady a najmä až na pár výnimiek neprepúšťať. Do dnešného dňa sa nám podarilo ušiť už viac ako 150 000 rúšok a najmä sme dokázali aj pomôcť tým, ktorí pomoc potrebovali vo forme rúšok. Celkovo sme venovali viac ako 6 000 rúšok rôznym organizáciám a združeniam, ktoré nás o rúška bezplatne požiadali.Autobusy nám žiaľ od marca stoja až na 4 výnimky úplne nevyužité. Od júna do septembra sa nám podarilo zrealizovať aspoň niektoré z našich zájazdov a využili sme 4 naše autobusy. Od konca septembra ale opätovne stoja úplne všetky. Preto sme hľadali možnosti, ako využiť ich potenciál.Zmapovali sme opäť trh a podľa všetkého našli dieru na trhu v podobe priamych expresných autobusových liniek, ktoré budú často rýchlejšie ako vlak. Pre začiatok pôjde o 4 linky a to Bratislava – Košice (2x denne), Bratislava – Prešov, Bratislava – Žilina a Komárno – Bratislava (4x denne). Vždy pôjde o priame spojenia, bez zbytočných zastávok a so servisom v autobuse. K dispozícií bude samozrejme WC, WiFi zadarmo a široká ponuka teplých a studených nápojov, rovnako aj čerstvých bagiet, či snackov.Ceny budú veľmi priaznivé a jednoznačne najnižšie na trhu. Rovnako sa cena bude dynamicky vyvíjať a čím skôr zákazník zakúpi svoj lístok, tým lacnejšie ho získa. V ponuke sú aj veľmi výhodné Travel passy, pre pravidelných cestujúcich na daných linkách.Všetky informácie zákazníci nájdu na našej stránke https://bus.daka.sk/ . Naše nové spoje začínajú jazdiť už 13.12.2020, lístky sú k dispozícii už teraz. Do budúcna plánujeme aj ďalšie spojenia, všetko záleží od úspechu pilotného projektu a celkovej situácie na Slovensku a samozrejme aj v zahraničí.Tento článok vznikol v spolupráci s klientom DAKA