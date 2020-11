Žena neprežila náraz do cisterny, vodič za volantom dodávky pravdepodobne zaspal

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - Tragická nehoda sa stala v pondelok 23. novembra ráno na rýchlostnej ceste R1 pri čerpacej stanici Tekovské Nemce (okr. Zlaté Moravce). Náraz do cisterny neprežila 62-ročná žena.Ako informovala nitrianska krajská polícia, ukrajinský vodič Mercedesu Sprinter pravdepodobne za volantom zaspal a narazil do nákladného auta Iveco idúceho pred ním. V dodávke zahynula žena, vodič a spolujazdec skončili so zraneniami v nemocnici.Vodičom alkohol nezistili. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje. Začaté je trestné stíhanie pre usmrtenie a ublíženie na zdraví.