Aká bude úloha Jaroslava Haláka v tíme New York Rangers? Zámorský expert v tom má jasno

Podpísali aj tretieho brankára

Chytal vo finále Svetového pohára

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák odštartuje svoju sedemnástu sezónu v zámorskej NHL v organizácii New York Rangers , tridsaťsedemročný Bratislavčan podpísal pred týždňom s klubom z Manhattanu zmluvu na jeden rok.Zámorský expert Ian Kennedy z magazínu The Hockey News si myslí, že účastník dvoch ZOH a troch MS bude mať v jeho siedmom klube z profiligy jasnú úlohu - robiť náhradníka ruskému gólmanovi Igorovi Šesťorkinovi "New York Rangers nebude od Haláka očakávať až tak veľa. Potrebuje od neho len to, aby z času na čas zaskočil za úradujúceho víťaza Vezinovej trofeje a finalistu Hartovej trofeje Igora Šesťorkina a umožnil mu oddýchnuť si. Vo veku 37 rokov určite dokáže túto úlohu splniť," napísal Kennedy o Halákovej pozícii v tíme "jazdcov".Tí podpísali kontrakt aj s kanadským brankárom Louisom Dominguem, ktorý podľa experta zastúpi Šesťorkina alebo Haláka v prípade potreby.Halák odchytal v sezóne 2021/2022 ako brankárska dvojka tímu Vancouver Canucks 17 zápasov.Kariéru v NHL odštartoval v klube Montreal Canadiens, ktorý ho draftoval v roku 2003 v 9. kole a v ročníku 2009/2010 ho v play-off doviedol až do finále Východnej konferencie.Neskôr pôsobil aj v St. Louis Blues, Washingtone Capitals, New Yorku Islanders a Bostone Bruins.V rokoch 2012 a 2020 získal Jenningsovu trofej, ktorú každoročne dostáva brankársky tandem s najnižším počtom inkasovaných gólov v základnej časti. V roku 2016 si zachytal vo finále Svetového pohára ako člen Tímu Európy.