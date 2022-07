Bamidele hetrikom zariadil výhru Trnavy v 2. kvalifikačnom kole EKL, Ružomberok hladko podľahol Rige

Ruža nezvládla záver polčasu

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok boli v akcii zvyšní dvaja slovenskí zástupcovia v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy 2022/2023. FC Spartak Trnava nasadený priamo do tejto fázy súťaže využil domáce prostredie a zdolal waleský Newtown AFC 4:1 najmä vďaka hetriku Yusufa Bamideleho v prvom polčase.Úradujúci slovenský vicemajster MFK Ružomberok v úvodnom domácom dueli podľahol lotyšskému FC Riga 0:3 a pred budúcotýždňovou odvetou je v náročnej situácii.Ružomberčania nezvládli záver prvého polčasu, keď v 43. minúte poslal hostí do vedenia Argentínčan Marcelo Torres a už o dve minúty neskôr pridal druhý gól Rigy Fín Mikael Soisalo.Krátko po zmene strán, v 50. minúte, zvýšil náskok aktuálne tretieho tímu najvyššej lotyšskej súťaže na 3:0 ďalší legionár Douglas Aurélio z Brazílie.Odveta je na programe vo štvrtok 28. júla (19.00 h) v hlavnom meste Lotyšska. Ak v nej "Ruža" zvráti stav dvojzápasu, v 3. kvalifikačnom kole EKL si zahrá proti portugalskému Gil Vicente.Trnavčanov poslal do vedenia v 17. minúte presnou hlavičkou Nigérijčan Yusuf Bamidele . Tretie mužstvo najvyššej waleskej súťaže z minulej sezóny vyrovnalo stav v 23. minúte zásluhou Angličana Henryho Cowansa.Bamidele však v závere prvého polčasu zavŕšil hetrik gólmi zo 41. a 44. minúty a domáci viedli 3:1. V 76. minúte strelil štvrtý gól domácich Alex Iván.Odveta je naplánovaná na 28. júla vo Walese (19.00 h). Ak Spartak postúpi cez Newtown, v 3. kvalifikačnom kole (4. a 11.8.) vyzve poľský Raków Čenstochová alebo kazašský FC Astana."Mohli sme zvíťaziť aj vyšším rozdielom, ale je to dobrý výsledok do odvety. Pred odchodom z kabíny som hráčom hovoril, aby si zápas užili. Bol to náš prvý pohárový zápas v sezóne a bol na nás trochu vyvíjaný tlak, lebo sme favorit, ale myslím si, že chalani si to celých 90 minút užívali a bavili sa futbalom. Verím, že aj ľuďom sa to páčilo. Kvalitatívne sme o niečo lepšie mužstvo, ale nemôžeme nič podceniť. Potrebujeme ísť koncentrovaní aj do odvety, aby sme postúpili," zhodnotil duel pre RTVS tréner Spartaka Michal Gašparík Dvadsaťjedenročný Bamidele sa stal tretím hráčom v histórii Spartaka Trnava s troma gólmi v zápase európskej pohárovej súťaže.Pred ním to dokázali len klubové legendy Jozef Adamec Karol Dobiáš , obaja v Európskom pohári majstrov 1968/1969. Bamidele potreboval na hetrik 27 minút, rýchlejšie ho zaznamenal iba Adamec (22 minút). FC 1904 DAC Dunajská Streda v utorok triumfoval na pôde tímu Víkingur Göta z Faerských ostrovov 2:0 a odvetu odohrá tiež 28. júla doma (21.00 h).Ak Dunajskostredčania zvládnu druhý súboj proti ostrovnému súperovi, v ďalšej časti na nich čaká gruzínsky tím Saburtalo Tbilisi alebo rumunský klub FCSB (Steaua Bukurešť).Tbilisi zvíťazilo v prvom dueli 1:0. Všetky slovenské kluby by v prípade účasti v 3. kvalifikačnom kole EKL začínali doma a odvetu by absolvovali u súperov.