Aká drahá je pandémia COVID-19? Britskí daňoví poplatníci budú jej náklady znášať desaťročia

Ručenie za zlé úvery

Miliardy položiek nedorazili

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Britskí daňoví poplatníci budú znášať náklady pandémie ochorenia COVID-19 po desaťročia. Vyplýva to z dvoch správ Výboru britského parlamentu pre verejné účty, podľa ktorých reakcia britskej vlády na koronakrízu vystavila daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve „značným finančným rizikám“.Poslanci vo výbore tiež skritizovali vládne výdavky na nepoužiteľné ochranné prostriedky. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Výbor v nadstraníckych správach, ktoré zverejnil v nedeľu, uvádza, že odhadovaná suma za vládne pandemické opatrenia už v máji dosiahla 372 miliárd libier.Ako jeden z príkladov budúcich nákladov súvisiacich s pandémiou poslanci uviedli, že z úverov v celkovej výške 92 miliárd libier, ktoré garantovala vláda, môžu daňoví poplatníci ručiť za zlé úvery v odhadovanej hodnote 26 miliárd libier.Poslanci vo výbore tiež vyjadrili obavy, že aj napriek výdavkom na osobné ochranné prostriedky vo výške viac ako 10 miliárd libier, „zásoby nie sú na tento účel vhodné“.Z 32 miliárd položiek osobných ochranných prostriedkov, ktoré objednalo ministerstvo zdravotníctva, podľa výboru rozdistribuovali 11 miliárd a 12,6 miliardy ďalších je uskladnených v Spojenom kráľovstve ako centrálna zásoba.Zhruba 8,4 miliardy položiek, ktoré sú objednané z iných krajín, však dosiaľ do Veľkej Británie nedorazilo.Samotné skladovanie podľa poslancov stojí zhruba 6,7 milióna libier na týždeň, pričom úroveň potenciálneho odpadu je „neprijateľne vysoká“.Podľa správy bolo do mája tohto roku ešte potrebné vybaliť 10-tisíc prepravných kontajnerov osobných ochranných prostriedkov, pričom už bolo rozhodnuté, že 2,1 miliardy týchto prostriedkov je nepoužiteľných v lekárskom prostredí. To podľa výboru predstavuje viac ako 2 miliardy libier z peňazí daňových poplatníkov.Britský premiér Boris Johnson sa zaviazal, že postupu vlády počas pandémie sa bude venovať nezávislé verejné vyšetrovanie. Začať by sa podľa očakávaní malo na jar 2022.