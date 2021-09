Aká je príčina pádu lietadla pri Chabarovsku? Pátracie tímy našli trosky, osud posádky je však neznámy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pátracie tímy našli trosky havarovaného lietadla An-26, ktoré sa v stredu zrútilo so šiestimi ľuďmi na palube neďaleko ruského mesta Chabarovsk na tamojšom Ďalekom východe. Informoval o tom portál kp.ru.Stroj sa nachádza v oblasti hory Chrebtova vysokej viac ako 900 metrov. Na mieste nešťastia nie je možné pristáť s helikoptérou, pretože leží v ťažko prístupnej hornatej tajge. Na miesto havárie sa preto presúva pozemná skupina. Do pátracích aktivít je zapojených takmer 140 ľudí a 35 kusov vybavenia. Osud posádky zatiaľ nie je známy.Približne 38 kilometrov od chabarovského letiska vo výške asi 600 metrov stroj prestal komunikovať a približne o 19:12 miestneho času zmizol z radarov. Podľa expertov mohla haváriu spôsobiť chyba pilota alebo zlé poveternostné podmienky.Havarované lietadlo vyrobili v roku 1979. Odvtedy s výnimkou obdobia rokov 2004 - 2006 bolo v nepretržitej prevádzke. Svoj posledný let pred nehodou lietadlo absolvovalo 16. septembra. Platnosť osvedčenia o letovej spôsobilosti pre uvedené lietadlo An-26 sa mala skončiť 18. septembra 2022.