Aká je situácia na Rodose? Cestovné kancelárie majú pre Slovákov dobré správy (foto)

28.7.2023 (SITA.sk) - Slovenskí turisti naďalej cestujú na dovolenku aj na grécky ostrov Rodos postihnutý požiarmi. Na bratislavskom letisku v piatok ráno na tento ostrov vypravili dva lety a večer plánujú ešte jeden.Situácia na Rodose je stabilizovaná, aktuálne sa čaká na oficiálne stanovisko miestnych autorít, ktoré potvrdia uhasenie, resp. lokalizáciu požiaru.Cestovná kancelária Satur , ktorá o situácii na ostrove pravidelne informuje, najnovšie zároveň oznámila, že hotely na severe ostrova fungujú stále bez obmedzení. „Postupne sa začínajú vracať klienti aj do hotelov v južnejších častiach ostrova. Fakultatívne výlety na severe ostrova až po mestečko Lindos prebiehajú v normálnom režime,“ uviedla na portáli cestovná kancelária.Zájazdy v južnej časti Rodosu s odletmi 28. júla, 31. júla a 1. augusta si cestujúci mohli presunúť na sever ostrova, alebo do inej destinácie. „Zájazdy v južnej časti ostrova s odletmi počnúc 4. augustom sa budú realizovať bez obmedzení. Zmena destinácie alebo zrušenie pobytu je možné podľa zmluvných podmienok,“ dodala cestovka.Pre požiare najmä na juhu Rodosu museli evakuovať a predčasne ukončiť dovolenku tisíce návštevníkov, vrátane slovenských. Agentúra SITA sa zaujímala o dôvody pokračovania zájazdov, o bezpečnosť dovolenkárov aj ich práva pri odstúpení od zájazdu, jeho náhrade či kompenzácii.Marketingová špecialistka a manažérka Satur Travel Darina Baranová na otázky priamo neodpovedala, odkázala na ich stanovisko na portáli.Obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie Hydrotour Tomáš Lazarov potvrdil, že situáciu na Rodose podrobne monitorujú v spolupráci s miestnou partnerskou cestovnou kanceláriou a svojimi zástupcami na ostrove.„Zájazdy ponúkame iba do oblastí, kde dovolenky prebiehajú bez akýchkoľvek komplikácií a miestny krízový štáb považuje tieto miesta za absolútne bezpečné. Podľa posledných informácií od zástupcov našej partnerskej cestovnej kancelárie z Rodosu je vývoj situácie vzhľadom na výrazný pokles sily vetra priaznivý a hasiči majú možnosť dostať oheň pod kontrolu,“ uviedol pre SITA Lazarov s tým, že hotely na severe ostrova fungujú štandardne a bez obmedzení.Podľa zástupcu Hydrotouru bezpečnosť a zdravie klientov sú pre nich prioritou, pričom spomenul rýchle zabezpečenie repatriačného letu z dotknutej oblasti 23. júla.„Podľa informácií našich partnerov z Rodosu sme boli úplne prvá cestovná kancelária v Európe, ktorá prepravila evakuovaných klientov z dotknutých oblastí späť do ich domovov. Zostávajúcu kapacitu na tomto lete sme poskytli ďalším slovenským cestovným kanceláriám, aby aj oni mohli promptne prepraviť svojich klientov na Slovensko,“ dodal Lazarov.