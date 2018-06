Akadémia programovania má prvé absolventky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - K digitálnym zručnostiam patrí aj znalosť základov programovania a algoritmického myslenia, ktoré rozvíja logické uvažovanie. Práve tieto dva aspekty – dievčatá a digitálne zručnosti – spája projekt Microsoftu a neziskovej organizácie Aj Ty v IT, Akadémia programovania, ktorú absolvovalo prvých 63 dievčat.Záujem o IT u mladých Sloveniek prudko klesá vo veku 13 – 16 rokov, presne vo veku, kedy sa okrem iného začínajú zamýšľať nad budúcim vysokoškolským štúdiom, ako ukázal nedávny prieskum spoločnosti Microsoft. Príčin tohto fenoménu je viac, ale ako jedna z najvypuklejších sa ukázal nedostatok ženských IT vzorov, slabá podpora zo strany učiteľov a rodičov, nižšie sebavedomie v porovnaní s chlapcami, no najmä neuvedomenie si kreatívneho rozmeru IT a jeho prepojenia s každodenným životom. Aj preto Microsoft priniesol na Slovensko projekt Akadémie programovania, ktorá má ambíciu úspešne zabojovať na všetkých spomínaných frontoch.hovorí Lenka Čábelová, manažérka spoločenskej zodpovednosti, Microsoft Česko a Slovensko.Na Slovensku finišuje pilotný ročník Akadémie programovania pod vedením neziskovej organizácie Aj Ty v IT, počas ktorého sa uskutočnili školenia učiteľov/lektorov, ako aj kurzy pre dievčatá. Za prvý rok sa podarilo vyškoliť 64 pedagógov základných a stredných škôl, otvorilo sa 5 krúžkov, na ktoré sa prihlásilo a úspešne ju ukončilo 63 dievčat. V rámci pilotného ročníka bol počet dievčat, ktoré sa mohli prihlásiť, obmedzený, no od septembra organizátori plánujú otvoriť krúžky v ďalších mestách. Okrem Bratislavy sa tak Akadémia programovania dostane aj do Žiliny, Banskej Bystrice, Košíc, Vranova nad Topľou, Sečoviec, Trenčína či Jakubova.