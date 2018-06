Bratislava dosiahla prebytok 12 miliónov eur

Na archívnej snímke vlajky SR a EÚ v pozadí s Bratislavským hradom. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) – Hlavné mesto dosiahlo vo svojom hospodárení v minulom roku prebytok 12 miliónov eur. Tieto financie však zatiaľ nemôže využiť. Mestské zastupiteľstvo totiž vo štvrtok (28.6.) neschválilo záverečný účet hlavného mesta za rok 2017. Poslanec Radoslav Olekšák, ktorý hlasoval za schválenie, upozorňuje, že ak by záverečný účet nebol schválený ani v septembri, Bratislava nebude môcť čerpať eurofondy.Neschválenie záverečného účtu podľa mestského kontrolóra Petra Šinályho znamená, že prebytok nie je zatiaľ použiteľný.skonštatoval pre TASR kontrolór. Zákon totiž podľa neho jasne definuje, že záverečný účet môže byť schválený buď bez výhrad, tak ako je predložený, alebo s výhradami.podotkol Šinály.Námestník primátora Bratislavy Milan Černý tvrdí, že zákon neumožňuje mestu mať neschválený záverečný účet.skonštatoval. Financie z prebytku podľa jeho slov boli totiž určené aj pre mestské časti.uviedol Černý.Starostka bratislavskej Karlovej Vsi a mestská poslankyňa Dana Čahojová argumentuje, že záverečný účet nebol riadne prerokovaný tak, ako mal byť a ako sa to deje v mestských častiach.povedala s tým, že primátor sa v tom čase ani nenachádzal v rokovacej sále zastupiteľstva.Poslanec a člen mestskej finančnej komisie Radoslav Olekšák však tvrdí, že hospodárenie mesta v minulom roku bolo kladné, preto nevidel dôvod hlasovať proti. Čo s aktuálnym stavom, je podľa neho otázka na legislatívcov, lebo záverečný účet mal byť schválený do konca júna s výhradami, alebo bez výhrad.poznamenal.