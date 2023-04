Akadémia vzdala poctu Mirovi Žbirkovi v podobe štyroch Anjelov

Křižíkův pavilon na pražskom výstavisku patril v sobotu večer (15. 4.) hudbe. Galavečer 32. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca – Cola 2022 sa niesol v znamení jedného mena – Mira Žbirku. Album Posledné veci slovenského Paula McCartneyho získal štyri sošky Anjela v kategórii album roka, v kategórii sólový interpret, pieseň Nejsi sám spolu so synom Davidom v kategórii skladba roka a štvrté ocenenie aj v kategórii slovenský album.





"Ja som bola šťastná už keď bol album štyrikrát nominovaný. Meky mi stále hovoril, že už nominácia je najviac. Teda že si album všimli, song fungoval v rádiách, ale že dostaneme všetky štyri ocenenia, to ma fakt nenapadlo. Úplne ma to dohnalo k slzám a musím povedať, že nie som žiadna plačka, som racionálny človek, ale toto ma fakt dostalo. Ani neviem, kam ich dám, kedysi mal David poličku, kde mu Meky dával svoje ocenenia. Teraz je v Londýne, jednu sošku mu určite dám do Londýna, pretože 50 percent práce je Davidovej, zbytok je Meky a ja," povedala pre TASR Katěřina Žbirková.Kategóriu sólová interpretka vyhrala mladá speváčka a skladateľka Lenny za album Heartbreak Culture. Žbirková dodala, že práve Lenny sa chystá manažovať."Ja som si ho ešte stále od tej doby nevypočul od začiatku do konca, keď sme ho dokončili. Možno na výročie vydania platne teraz v máji si ho vypočujem a budem mať na to nejaký názor, vnímať to objektívne. Teším sa na to, až to budem schopný počuť," dodal David Žbirka.Štvrtýkrát vyhlásili organizátori aj kategóriu najlepší slovenský album, po skupinách Nocadeň, Le Payaco a dvojici Lash & Grey ho za album Posledné veci získal Miro Žbirka. Je to jeho posledný autorský album, ktorý vyšiel 18. mája minulého roka. V pražskej galérii Lucerna ho do života uviedla Katarína Knechtová a dvojica producentov albumu David Žbirka a Patrick James Fitzroy.