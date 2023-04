Nechali ste sa oklamať, citrónovú vodu pijete úplne zbytočne. Rozčuľuje sa odborník na výživu Bukovský

Tí, ktorí sa snažia schudnúť, určite poznajú rady, že by ráno mali vypiť citrónovú vodu. Vraj to okrem iného pomáha aj zhodiť pár kilogramov.

„Citrónová voda a jej účinky sa veľmi, veľmi preceňujú. Z mnohých dôvodov “ krútil pobúrene hlavou.“ Po prvé preto, že ak si vytlačíte šťavu z polovice citróna do pohára vlažnej vody, tak obsah vitamínu C je tam veľmi malý. Zhruba na úrovni 2 – 3 miligramov. Pri dennej potrebe okolo 80 – 120 miligramov v tej odporúčanej dávke, je to veľmi málo. Čiže je to síce kyslé, ale vitamínu C je tam veľmi málo, „ povedal rozhorčene.

„To, že to je kyslé, tak to nerobí dobre ani vašej sliznici žalúdka, ráno nalačno, a to za predpokladu – povedzme, že máte chronickú gastritídu, čo má už takmer polovica dospelých ľudí. Nie je to dobré ani na sklovinu vašich zubov, pretože to odvápňuje, “ vysvetlil ďalej Bukovský, ktorý poukázal na to, že ľudia veria tomu, čo si tú dôveru až tak veľmi nezaslúži.

Podľa jeho názoru má rovnaký priaznivý účinok obyčajná čistá vlažná voda alebo zriedený bylinkový čaj.

„Toto je ilúzia. Toto je faloš. Toto žijete v klamstve. Nikdy nebolo preukázané, že by takáto kyslá citrónová voda zvyšovala metabolizmus, podporovala chudnutie, riešila obličky a všetky tieto fámy a mýty, “ zahlásil na záver odborník na výživu, ktorý svojím názorom mnohých nadšencov citrónov sklame.