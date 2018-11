Akademici vybrali deväť najlepších IT diplomoviek za tento rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 21. novembra (TASR) - Deviaty ročník študentskej súťaže IT Spy, ktorá vyberá najlepšie IT diplomové práce z Českej a Slovenskej republiky, pozná svojich finalistov. Akademická porota vybrala deväť diplomových projektov, ktoré sa 6. decembra stretnú vo finále o titul najlepšej česko-slovenskej diplomovky. TASR o tom informovala organizátorka súťaže Jitka Kosovská.Medzi témy patrí napríklad ochrana proti kybernetickým útokom, monitorovanie srdcového tepu pomocou bežnej kamery, automatické modelovanie na základe fragmentov, navigácia autonómnych automobilov alebo nástroj pre online overovanie osobných údajov.povedala Mária Bieliková, predsedkyňa poroty IT Spy a dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.