Nórsky štátny investičný fond kupuje kancelársku budovu v Paríži

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 21. novembra (TASR) - Nórsky štátny investičný fond schválil kúpu kancelárskych nehnuteľností v centre Paríža za 473 miliónov USD (414,15 milióna eur). Pokračuje tak v rozširovaní investícií do nehnuteľností po celom svete.Fond schválil kúpu 100 % podielu v nehnuteľnosti na Rue la Boétie v centre Paríža, oznámil Norges Bank Real Estate Management, ktorý je realitnou divíziou investičného fondu nórskej centrálnej banky. Za novú nehnuteľnosť zaplatí nórsky fond v hotovosti.Predajcom nehnuteľnosti je juhokórejský podielový fond IGIS Global Private Placement Real Estate Fund. Objekt pozostáva z 20.400 metrov štvorcových kancelárskych priestorov.Nórsky štátny investičný fond je najväčší na svete svojho druhu a jeho správcom je Norges Bank Investment Management. Nórsko prvýkrát vložilo do fondu svoje zisky z ropy a zemného plynu v roku 1996. Fond investuje veľkú časť príjmov z ropy a plynu najmä do akcií, ale aj dlhopisov a majetku po celom svete, aby zabezpečil aj budúcim generáciám Nórov vysokú životnú úroveň.