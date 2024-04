Akcia Mončiči úspešne ukončila obchodovanie s drogami, kriminálna polícia po naháňačke v Šali zadržala odsúdeného muža (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.4.2024 (SITA.sk) - Po policajnej naháňačke v uliciach Šale počas akcie s názvom Mončiči zadržali policajti 37-ročného muža, ktorý v meste obchodoval s drogami . Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície obvinil muža z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovania s nimi. Keďže v minulosti už bol odsúdený za drogovú trestnú činnosť , sudca rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.„Počas prebiehajúcej akcie Mončiči v Šali sa muž s vozidlom Opel Antara snažil uniknúť pred zasahujúcimi policajtmi. Policajti zablokovali jeho vozidlo, avšak vodič nárazom do služobného vozidla prerazil blokáciu služobnými cestnými vozidlami a unikal po uliciach Šale. Následne bol prenasledovaný policajnými autami, pričom prešiel cez trávnatú plochu a obrubníky na parkovisko nákupného centra a tam pred obchodom narazil do súkromného vozidla. Po náraze sa osádka vozidla rozutekala po parkovisku, avšak podozrivý bol zadržaný,“ informovala o akcii nitrianska polícia Nasledovala prehliadka auta a aj domová prehliadka v byte podozrivej osoby.Po vykonaní obsiahlej obhliadky miesta činu bolo nájdené plastové uzatvárateľné vrecúško s kryštalickou látkou, ktorú počas unikania podozrivý vyhodil z vozidla. Nájdené bolo aj ďalšie plastové uzatvárateľné vrecúško s kryštalickou látkou. Kriminalistický a expertízny ústav PZ v Bratislave predbežne potvrdil, že v zaistených vrecúškach sa nachádzala omamná látka obsahujúca metamfetamín v množstve, ktoré možno považovať za minimálne 27 bežných jednotlivých dávok drogy.Kriminálna polícia v Šali vykonala akciu v súčinnosti so zásahovou skupinou Kriminálneho úradu Finančnej správy Bratislava.