Hliadky, policajti v civile aj pyrotechnici. Polícia prijala pred druhým kolom volieb viaceré opatrenia

Pyrotechnici aj špeciálne policajné útvary

Strážené budú aj volebné miestnosti

4.4.2024 (SITA.sk) - Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku počas sobotného druhého kola prezidentských volieb prijala polícia viacero opatrení.Ako informovala hovorkyňa policajného prezídia Zuzana Hrabovská , na pokojný priebeh volieb bude dohliadať dostatočný počet síl a prostriedkov Policajného zboru.Bezpečnostnú situáciu v súvislosti s konaním volieb policajti priebežne vyhodnocujú a prijímajú adekvátne opatrenia na zabezpečenie nerušenej prípravy a samotného konania volieb.„Zvýšený počet policajtov sa bude zameriavať najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. Viac policajných hliadok bude v teréne nielen pred voľbami a počas nich, ale aj po ich ukončení," uviedla Hrabovská. Motorizované aj pešie policajné hliadky budú podľa hovorkyne v mestách a obciach dohliadať vo volebný deň na ich pokojný priebeh.„V teréne budú aj príslušníci kriminálnej polície v civilnom odeve, ktorí rovnako ako uniformované zložky Policajného zboru budú monitorovať bezpečnostnú situáciu v okolí volebných miestností. V prípade potreby sú pripravení pyrotechnici a špeciálne policajné útvary. Na zabezpečovaní prípravy a priebehu volieb policajti spolupracujú s okresnými úradmi, obcami aj s predsedami príslušných volebných komisií," povedala Hrabovská.Policajti budú v najbližších dňoch podľa Hrabovskej venovať pozornosť aj volebným miestnostiam, aby nedošlo k ich poškodzovaniu.„V objektoch, kde sa budú konať voľby, vykonajú špeciálne vyškolení policajti so psami pyrotechnické prehliadky. Pod drobnohľadom polície budú sídla okrskových, okresných volebných komisií, sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a aj ďalšie miesta, kde by mohlo dôjsť k porušeniu zákona," zdôraznila hovorkyňa.Doplnila, že akékoľvek informácie k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu volieb prezidenta, verejného poriadku, podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru, alebo na bezplatné číslo polície 158.Druhé kolo volieb prezidenta SR sa bude konať v sobotu 6. apríla od 07:00 do 22:00.