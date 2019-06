Akcie automobiliek Renault a FCA prudko klesli po kolapse ich fúzie

Logo automobilky Renault, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. júna (TASR) - Akcie automobiliek Renault a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vo štvrtok prudko klesli po tom, čo FCA stiahol ponuku na fúziu. Konkrétne, akcie Renaultu sa počas ranného obchodovania prepadli o 7 %, zatiaľ čo akcie FCA sa znížili o 3 %.Podľa analytikov z maklérskej spoločnosti Jefferies vzhľadom na fakt, že FCA stiahol svoju ponuku na fúziu, je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako veľmi francúzsky štát obmedzuje strategické príležitosti Renaultu napriek tomu, že má vo firme len pätnásťpercentný podiel.dodali.FCA minulý týždeň ohromil trhy, keď navrhol fúziu s Renaultom a rovnakým podielom vo výške 50 % pre obe firmy. Vznikol by tak tretí najväčší výrobca áut na svete.Analytici tento plán uvítali ako jeden z mála obchodov v automobilovom sektore, ktorý by mohol byť úspešný. Francúzska vláda mu tiež dala zelenú, ale s podmienkami. Práve jej podmienky fúziu zastavili.FCA vo vyhlásení po zasadnutí správnej rady uviedol, že „zostáva pevne presvedčený o racionálnosti a princípoch svojho návrhu, ktorý bol starostlivo vyvážený, aby priniesol výhody všetkým stranám“. Ale vo Francúzsku v súčasnosti neexistujú politické podmienky pre úspešné pokračovanie fúzie.Renault v samostatnom vyhlásení dodal, že jeho predstavenstvo „nie je schopné prijať rozhodnutie, pretože zástupcovia francúzskeho štátu požiadali o odloženie hlasovania na neskôr“.Vláda v Paríži však požiadala o odklad hlasovania na budúci týždeň, aby mohla využiť plánovanú návštevu ministra hospodárstva Bruna Le Maireho 7. júna v Japonsku na rozhovory s Nissanom, pretože je pre ňu dôležité zachovať dvadsaťročnú alianciu Renaultu s japonskou firmou.Dohoda Renaultu s FCA by viedla k vytvoreniu automobilovej skupinu s trhovou hodnotou viac ako 30 miliárd eur a celou škálou značiek vrátane Alfa Romeo, Maserati, Jeep či Dacia a Lada.Predstavenstvo Renaultu v utorok (4. 6.) povedalo, že študuje „so záujmom“ ponuku FCA, ale odložilo jej schválenie na ďalšie kolo rokovaní. V stredu všetci riaditelia Renaultu podporili fúziu, okrem zástupcu zamestnancov zo silného odborového združenia CGT a dvoch zástupcov japonskej automobilky Nissan, ktorí sa zdržali hlasovania, uviedol zdroj blízky Renaultu.Práve dvaja zástupcovia Nissanu údajne požiadali o viac času na schválenie dohody. Centrála Nissanu v Tokiu sa k tomu oficiálne nevyjadrila.Vzťahy v aliancii Renault-Nissan-Mitsubishi sú pod tlakom od zatknutia jej bývalého šéfa Carlosa Ghosna vlani v novembri, ktorý čaká na súdny proces v Japonsku. Čelí obvineniam, že nevykázal všetky svoje príjmy a využíval financie Nissanu na súkromné účely.