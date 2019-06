Začína sa tretí ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Nominujte výnimočných učiteľov prírodných vied

Nominačný proces je spustený po tretí krát

Učiteľom chýba uznanie za nezištnú prácu

Kritériá ocenenia

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) - Za každým úspešným žiakom stojí obetavý učiteľ. Na Slovensku máme veľa pedagógov a mentorov, ktorí študentom často venujú viac, ako musia. Vrátane svojho voľného času. Ich práca však veľakrát zostáva bez povšimnutia. Preto vznikla Cena Dionýza Ilkoviča, ktorá už tretí rok po sebe oceňuje výnimočných učiteľov za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. "Je veľmi príjemný pocit, keď si niekto všimne, čo robíte a odmení vás za to. Myslím si, že keby som rozmýšľal či odísť zo školstva, práve takáto cena by mohla byť impulzom zostať," vyjadruje sa k súťaži víťaz minulého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, Ľubomír Konrád zo žilinského Gymnázia Veľká okružná 22.Vo štvrtok 6. júna 2019 odštartovali nominácie do tretieho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča. Po prvý krát bude ocenenie odovzdané pod hlavičkou Nadácie Dionýza Ilkoviča, ktorej založenie inicioval zakladateľ ceny, technologická spoločnosť PosAm. Ocenenie je určené pre pedagógov a nepedagogických dobrovoľníkov na základných a stredných školách. "Títo učitelia pracujú denne s talentom mladých ľudí a pomáhajú im pripraviť sa na život tak, aby boli úspešní. Považujeme za správne takýchto ľudí oceniť. Navyše ako zamestnávateľ veľmi oceňujeme vybavenosť, s ktorou takýto absolventi prichádzajú na trh práce" vysvetľuje vznik súťaže Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti PosAm.Podľa výsledkov testovania PISA sa v roku 2017 slovenskí 15-roční žiaci prepadli v matematike a v prírodných vedách pod priemer krajín OECD. Napriek plošne sa zhoršujúcej situácií u nás máme stále veľa študentov, ktorí majú výnimočné nadanie. Dokazujú to napríklad aj ich úspechy na domácich aj na medzinárodných vedeckých súťažiach. "Veľkú zásluhu na tom majú aj obetaví učitelia, pre ktorých je práca stále životným poslaním. Robia ju s radosťou a nadšením, aj vo voľnom čase a nad rámec povinností. Veľakrát ale zostáva nedocenená," hovorí odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a predseda poroty Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., ktorý je takisto prezidentom Medzinárodného turnaja mladých fyzikov ( IYPT ) a vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV. Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča je túto situáciu zmeniť. "Verím, že cena Dionýza Ilkoviča pomôže zlepšiť úroveň výučby prírodných vied a že inšpiruje aj ďalších učiteľov, ktorí sa venujú iným predmetom,” vyjadril sa víťaz prvého ročníka ocenenia, Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.Výnimočných mentorov môže nominovať ktokoľvek. Najčastejšie tak robia ich kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti. O cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií. Sú nimi dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, jej výsledky, rozsah a inovatívny prístup mentora. Finalisti a víťaz získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6000 eur. Nominačný formulár a ďalšie informácie sú na stránke www.cenadi.sk Inzercia