Akcie Deutsche Bank budú vyradené z európskeho indexu Euro Stoxx 50

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 4. septembra (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank bude vyradená z popredného európskeho akciového indexu Euro Stoxx 50. Uviedol to v utorok prevádzkovateľ nemeckej akciovej burzy Deutsche Börse.Analytici s týmto krokom počítali. Banka totiž v posledných troch rokoch zaznamenala stratu a investori pochybujú aj o najnovšom reorganizačnom pláne šéfa banky Christiana Sewinga. Výsledkom je prudký pokles ceny akcií Deutsche Bank, od začiatku tohto roka takmer o 38 %. Podľa Deutsche Börse tak budú akcie banky z indexu Euro Stoxx 50 vyradené, a to od 24. septembra.Akcie najväčšej nemeckej banky vypadnú z kľúčového európskeho indexu prvýkrát od roku 1998, keď sa index začal používať. V reakcii na najnovšie informácie Deutsche Bank uviedla, že chce aj naďalej pokračovať vo svojej stratégii, ktorej cieľom je návrat do zisku.Cena akcií Deutsche Bank dosiahla svoje maximum v roku 2007. Odvtedy klesla zhruba o 90 %. K ďalším nemeckým firmám, ktoré sú súčasťou európskeho indexu, patria softvérový koncern SAP, priemyselný konglomerát Siemens, automobilka Daimler a poisťovňa Allianz.Okrem Deutsche Bank príde o pozíciu v indexe aj druhá najväčšia nemecká banka Commerzbank, tentoraz budú jej akcie vyradené z hlavného indexu frankfurtskej burzy DAX. Podľa agentúry Reuters by vyradenie jej akcií z indexu, ktorého súčasťou bola Commerzbank od jeho vzniku v roku 1988, mala Deutsche Börse oznámiť v stredu 5. septembra. Banku v indexe nahradí nemecký poskytovateľ platobných služieb Wirecard.