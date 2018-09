Koaliční poslanci trvajú na svojom, veto Kisku k odposluchom odmietli

Na archívnej snímke sprava prezident SR Andrej Kiska a predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí zrejme bude rozšírený, a to napriek nesúhlasu prezidenta SR Andreja Kisku. Hlava štátu vetovala novelu zákona o súdoch, Ústavnoprávny výbor NR SR však v utorok tieto argumenty odmietol a hlasmi koaličných poslancov odporučil schváliť právnu normu v pôvodnom znení na septembrovom rokovaní.Novela podľa Kisku významne obmedzuje verejnú kontrolu súdnych rozhodnutí. Zákon vrátil späť do NR SR a poslancom navrhol, aby ho neprijali ako celok, keďže jeho obsah je podľa neho v rozpore s princípmi právneho štátu.Samotná novela rozširuje okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí. Ide napríklad o súhlas súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlas na odpočúvanie a podobne. Podľa Kisku tým zaniká možnosť verejnej kontroly obzvlášť citlivých rozhodnutí súdov, ktoré výrazne zasahujú do viacerých základných práv a slobôd jednotlivcov.zdôraznil prezident. Upozornil, že vláda ani NR SR existenciu mimoriadnych okolností, ani ohrozenie bezpečnosti, ktoré mali viesť k schváleniu zákona, nijako nezdôvodnili. Ako poznamenal, novela nebola ani predmetom pripomienkového konania.Prezident tvrdí, že doterajšie viac ako šesťročné skúsenosti s uplatňovaním slobodného prístupu k informáciám v prípade dotknutých súdnych rozhodnutí nenaznačujú žiadne ohrozenie bezpečnosti. Zákon podľa neho, naopak, prispieva k transparentnosti a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a ich účinnej kontrole. Spôsob navrhnutia a schválenia zákona podľa hlavy štátu vedie k záveru, žeKiska preto novelu považuje za neprimeraný zásah do zmyslu a podstaty základného práva na informácie chráneného ústavou SR.Novelu zákona o súdoch 99 hlasmi odobrili parlamentní poslanci 20. júna a zaviesť má výnimku z plošného sprístupňovania všetkých súdnych rozhodnutí, a to práve vo vzťahu k súhlasom súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlasom na použitie informačno-technických prostriedkov a príkazov súdu vydávaných podľa Trestného poriadku.Právnu normu narýchlo pripravilo ministerstvo spravodlivosti a nebola ani v medzirezortnom pripomienkovaní. Minister Gábor Gál (Most-Híd) to vysvetľoval tým, že ide o mimoriadnu okolnosť a bola ohrozená bezpečnosť krajiny.uviedol ešte v apríli Gál. Súčasná právna úprava hovorí, že niet zákonnej možnosti nesprístupniť rozhodnutia súdov o odposluchoch.konštatuje ministerstvo v materiáli.