Akcie Kyjeva sú obranné, hovorí premiér Tusk o ukrajinských operáciách

Operácia Rusov zaskočila

Neustály kontakt s Kyjevom

14.8.2024 (SITA.sk) - Ukrajina má plné právo čeliť ruskej agresii „čo najefektívnejšie“ a tiež spôsobom, ako je napríklad prienik do Kurskej oblasti Ako referuje web Kyiv Independent, v rozhovore pre Polskie Radio to v utorok povedal poľský premiér Donald Tusk . Keď sa ho opýtali na ukrajinské používanie zbraní dodaných Západom počas operácií na ruskom území, Tusk povedal, že „akcie Kyjeva sú obranné“.Zdá sa, že bezprecedentná ukrajinská operácia, ktorá prebieha od minulého týždňa, zaskočila Rusko, keďže podľa Kyjeva jeho sily ovládli už 74 dedín a viac ako tisíc kilometrov štvorcových územia po tom, čo Ukrajinci prelomili slabo bránenú hranicu.Medzičasom už údajne Rusi vstúpili aj do susednej Belgorodskej oblasti . „To, čo robia ruské jednotky a ruské letectvo na území Ukrajiny, nesie znaky genocídy a zločinov proti ľudskosti. Ukrajina má plné právo viesť vojnu takým spôsobom, aby čo najefektívnejšie paralyzovala Rusko v jeho agresívnych zámeroch,“ povedal Tusk.Podľa poľského premiéra Varšava udržiava neustály kontakt s Kyjevom na najvyššej politickej úrovni, ale nevedie žiadne konzultácie s Ukrajinou o operácii v Kurskej oblasti.„Najväčším rizikom pre Poľsko a Európu je, že Ukrajina prehrá vojnu a Rusko vyhrá. To je riziko, ktoré sa priamo dotkne Poľska a som presvedčený, že aj celej Európy. Preto sú kroky Ukrajiny, ktoré bránia tomuto scenáru, aj akciami pre našu bezpečnosť,“ skonštatoval Tusk.