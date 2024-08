Slovenskí hasiči odišli pomáhať do Francúzska, nasadia ich ako prevenciu v prípade lesných požiarov (foto)

14.8.2024 (SITA.sk) - Slovenskí hasiči vycvičení na hasenie požiarov v prírodnom prostredí v stredu odišli do Francúzska, kde budú monitorovať vznik prípadných lesných požiarov , a v prípade potreby budú pripravení na mieste zasiahnuť.Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR , do začiatku septembra bude v západoeurópskej krajine pôsobiť celkovo 18 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 12 kusmi techniky.„Príslušníci sa v rámci prednasadenia vysielajú na miesta vytypované Európskou úniou do oblastí, kde vzhľadom na klimatické podmienky dochádza k nadmernému vysušovaniu a nastáva zvýšené riziko vzniku lesných požiarov,“ uviedol rezort vnútra.V prípade, ak nenastane mimoriadna situácia, budú si podľa ministerstva hasiči vymieňať informácie o taktike hasenia lesných požiarov s francúzskymi kolegami.