Akcionári talianskej banky Carige schválili navýšenie kapitálu

Na archívnej snímke budova pobočky talianskej problematickej banky Carige v Miláne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Janov 21. septembra (TASR) - Akcionári talianskej problémovej banky Carige v piatok (20. 9.) schválili navýšenie kapitálu vo výške 700 miliónov eur. Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí zastupujú 47,6 % kapitálu, a za navýšenie hlasovalo 91 % zúčastnených.," zareagoval Pietro Modiano, komisár poverený Európskou centrálnou bankou (ECB).Janovská banka sa chce v roku 2021 vrátiť do ziskových čísiel a v roku 2023 hospodáriť so ziskom 74 miliónov eur. V 1. polroku 2019 vykázala banka stratu 428,5 milióna eur.Talianske banky v júni pripravili cestu pre záchranu Carige. Ich fond pre zabezpečenie vkladov FITD schválil transformáciu dlhopisov Carige v hodnote 313 miliónov eur, ktoré sa nachádzali v jeho vlastníctve, na akcie. Záchranný plán má hodnotu celkovo 900 miliónov eur. Okrem schváleného navýšenia kapitálu obsahuje vydanie konvertibilných dlhopisov v hodnote 200 miliónov eur.ECB v januári tohto roka uvalila na Carige nútenú správu. Banka sa do problémov dostala pre chyby manažmentu a výrazné prepojenie na hospodárstvo janovského regiónu, ktorý utrpel veľký úder v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie v celej krajine.