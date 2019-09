Veliteľ revolučných gárd varuje krajiny,ktoré by chceli útočiť na Irán

Iránska vlajka, ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Teherán 21. septembra (TASR) - Veliteľ iránskych revolučných gárd Hosejn Salámí v sobotu varoval, že každý štát, ktorý napadne Iránsku islamskú republiku, sa stane svedkom, ako sa z jeho územia stane "" tohto konfliktu. Informuje o tom agentúra AFP." povedal veliteľ gárd na tlačovej konferencii v Teheráne.," zdôraznil generálmajor Salámí., ako to už v minulosti urobili, povedal Salámí predtým, než začal čítať zoznam - ako to nazval - vojenských "" Spojených štátov amerických proti Iránu.Generál Salámí hovoril v teheránskom Múzeu islamskej revolúcie a svätej obrany pri príležitosti otvorenia výstavy objektov, o ktorých oficiálny Irán tvrdí, že sú to americké či iné drony zneškodnené na jeho území.Svetové tlačové agentúry v sobotu oznámili, že prezident USA Donald Trump schválil nasadenie dodatočných amerických síl v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch. Stalo sa tak po nedávnych útokoch na saudskoarabské ropné zariadenia, ku ktorým sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci - tzv. húsíovia - spriaznení s Iránom.