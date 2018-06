Akciová burza v New Yorku dosiahla na konci týždňa mierny rast

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. júna (TASR) - Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy v New Yorku, v piatok (29.6.) v poslednom júnovom obchodnom dní, stúpol o 0,23 % na 24.271,41 bodu. V porovnaní s piatkom (22.6.) však klesol o 1,3 % a za celý mesiac oslabil o 0,6 %.Index S&P 500 vzrástol v piatok o 0,08 % na 2718,37 bodu. Výberový technologický index Nasdaq 100 posilnil o 0,13 % na 7040,80 bodu.DJIA v piatok nadviazal na rast z predchádzajúceho dňa. Po začatí obchodovania jeho vzostup mal solídnu dynamiku. Neskôr začal prírastok oslabovať. Zmenu trendu vyvolali správy o výsledkoch záťažových testov amerických bánk, ktoré uverejnil Fed, centrálna banka najsilnejšej svetovej ekonomiky. Ich akcie začali citeľne oslabovať. Pokles by bol aj výraznejší, ale opačným smerom pôsobili dobré správy z ekonomiky, najmä silné štvrťročné výsledky výrobcu športových potrieb Nike.Burzoví investori ocenili aj dohodu na summite EÚ v Bruseli o azylovej politike. Burziáni pokladali predchádzajúce rozpory za vážnu hrobu pre spoločenstvo a jeho ekonomickú súdržnosť.