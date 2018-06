Dax, hlavný index nemeckej burzy, dovŕšil 30 rokov svojej existencie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 30. júna (TASR) - V piatok (29.6.) si v Nemecku pripomenuli 30. výročie ustanovenia indexu Dax, hlavného indexu nemeckej akciovej burzy vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré pripadá na nedeľu (1.7.). Za tri desaťročia jestvovania sa index stal jedným z najdôležitejších burzových barometrov sveta. Napriek niektorým silným poklesom za toto obdobie to je úspešný príbeh.Úvodným obchodným dňom indexu sa stal 1. júl 1988, v ktorom dosiahol hodnotu 1163 bodov. Odvtedy výrazne posilnil. V súčasnosti už viackrát prekročil hranicu 13.000 bodov. Investori, ktorí majú dostatok trpezlivosti, spravidla na svojich akciách dobre zarábajú.uviedol bývalý šéf Dekabanky Manfred Zass, jeden z otcov- zakladateľov indexu Dax vo Frankfurte.Do zavedenia hlavného burzového indexu, na ktorom sú vedené akcie 30 najdôležitejších nemeckých podnikateľských spoločností (preto je jeho oficiálny názov Dax 30), mali svoj index denník Börsen Zeitung, aj Commerzbank a aj denník Frankfurter Allgemeinen Zeitung.pred časom uviedol Rüdiger von Rosen, ktorý navrhol jeho zavedenie.Pre koncerny je vstup do prvej nemeckej burzovej ligy spravidla dôvodom na radosť. Ich príťažlivosť pre medzinárodných investorov, medzi ktorými sú poisťovne, dôchodkové a investičné fondy, stúpa.Mnohí profesionálni investori sa pri svojich rozhodnutiach, kde vložiť peniaze, orientujú na Dax. Či v indexe dôjde v zaradení firiem k zmene, o tom každé tri mesiace rozhoduje pracovná skupina burzy. Kritériom sú ich dosahované obraty na burze a ich burzová hodnota. V hlavnom indexe burzy je od júla 1998 nepretržite 15 spoločností. Okrem iných sú medzi nimi Allianz, BASF, Bayer, Deutsche Bank a Commerzbank, BMW, Daimler a Volkswagen.Dax mal najnižšiu hodnotu 29. augusta 1988, keď klesol na 1152 bodov. Nedarilo sa mu ani na prelome tisícročí, keď praskla bublina počítačových firiem.Prvýkrát prekročil hranicu 13.000 bodov 12. októbra 2017. Dax do 12. marca 2003 klesol o takmer 2203 bodov. Odvtedy sa však zveľadil o 11.000 bodov. Métu 13.000 bodov prvýkrát prekročil 12. októbra 2017.Veľkú časť (53,7 %) akcií firiem z indexu Dax vlastnia zahraniční profesionálni investori. Podľa podnikovej poradenskej firmy EY súkromné osoby ich mali vlani na konci roka z celkového počtu asi 11 %.