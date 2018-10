Akčný plán inteligentného priemyslu SR sa zrealizuje do roku 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Akčný plán inteligentného priemyslu SR poskytuje súbor 35 opatrení, ktoré by sa mali zrealizovať do konca roku 2020. Návrh plánu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.priblížil v dôvodovej správe rezort hospodárstva. Akčný plán bol pripravovaný v spolupráci so zástupcami rezortov, priemyslu, združení a akademickej sféry.Naplnením Akčného plánu inteligentného priemyslu do roku 2020 sa podľa MH SR vytvorí základný predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky reagujúcej na digitalizáciu priemyslu s predpokladom naštartovania digitalizačného procesu vo väčšine podnikov.dodal rezort hospodárstva.