Envirorezort bude môcť dopĺňať štátny program sanácie envirozáťaží

Bratislava 10. októbra (TASR) - Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 - 2021 sa bude môcť aktualizovať na úrovni ministerstva. Vyplýva to zo v stredu schváleného návrhu na doplnenie uznesenia vlády. S návrhom prišlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP). Podľa jeho hovorcu Tomáša Ferenčáka ide o predbežné opatrenie - v súčasnosti rezort žiadne konkrétne lokality do programu pridať nechce.upozorňuje materiál. Preto je podľa neho potrebné ich priebežné dopĺňanie do štátneho programu. Práve vďaka tomu sa tieto lokality budú môcť uchádzať o prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia.Na Slovensku je 1200 environmentálnych záťaží, z toho v 270 prípadoch je ich odstránenie v rôznom štádiu rozpracovanosti. Ich odstraňovanie je financované najmä z eurofondov. V júli vláda schválila, že do odstraňovania neželaného dedičstva z minulosti pôjde z európskych peňazí o 34 miliónov eur viac.