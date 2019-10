Ilustračná snímka Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Akčný plán podporí modernizáciu a rozvoj národných etalónov meracích jednotiek. Vyplýva to z návrhu Akčného plánu rozvoja metrológie SR z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý v stredu schválila vláda.spresnil ÚNMS v prekladacej správe.Ďalším významným cieľom je zabezpečenie rozvoja výskumu v oblasti metrológie, a to predovšetkým zapájanie sa do projektov s finančnou podporou EÚ, ako bol projekt EMPR (European Metrology Research Programme - Európsky výskumný program pre metrológiu) a pokračujúci projekt EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research - Európsky výskumný a inovačný program pre metrológiu), čo je program pre výskumné projekty zamerané na riešenie významných úloh spojených s rozvojom systému meracích jednotiek SI.Akčný plán podľa ÚNMS popisuje význam, potrebu a opodstatnenie metrológie vo všeobecnosti, ako aj so zameraním na činnosť orgánov verejnej moci, jednotlivé sektory hospodárstva, ekonomiky, ochrany zdravia, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa, ďalej zhodnotenie metrológie v medzinárodnom význame, ako aj všeobecné smery vývoja metrológie vo svete a v SR, tiež legislatívny rámec metrológie a harmonizáciu právnych predpisov pre oblasť metrológie na medzinárodnej úrovni a v EÚ, ako aj zhodnotenie súčasného stavu národného metrologického systému (NMS), či plán rozvoja NMS na roky 2020 až 2023.Na zabezpečenie cieľov, ktoré sú určené, je plán rozvoja NMS rozpracovaný do jednotlivých opatrení, ktorými sú zmena a doplnenie legislatívy pre oblasť metrológie, podpora konkurencieschopnosti a podnikania, podpora ochrany spotrebiteľa, rozvoj legálnej a priemyselnej metrológie, podpora výkonu metrologického dozoru a dohľadu nad trhom s meradlami, podpora uchovávania národných etalónov, rozvoj národných etalónov, rozvoj vzdelávania v oblasti metrológie, podpora výskumu a vývoja v metrológii.Súčasťou opatrení sú určené jednotlivé zodpovedné orgány a osoby, termíny odpočtov úloh z opatrení, ako aj nároky na finančné a personálne zabezpečenie opatrení, dodal ÚNMS SR.