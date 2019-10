Nová business zóna pri Senci postupne ožíva

Zdieľané kancelárie už majú svojich prvých užívateľov



Eventový priestor a reštauračné služby budú čoskoro k dispozícii



Showroomy, sklady a výdajné miesta by mali nájomcom slúžiť od budúceho roka



2.10.2019 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť D1 Expo-Business Centrum, ktorá svoje aktivity na trhu rozvíja pod obchodnou značkou IPEC Group, ohlásila nedávno výstavbu projektu D1 Business Park pri Senci. Firmám ponúka obchodné jednotky menších rozmerov, ktorých je momentálne na trhu obrovský nedostatok. Ich flexibilita spočíva v možnosti prispôsobenia priestoru na mieru svojho podnikania. Je pritom jedno, či to bude showroom, kancelária, sklad, výdajné miesto, alebo všetko naraz na jednom mieste. Navyše v jedinečnej zóne so zmiešanou funkciou, ktorá spája priemysel, logistiku s kancelárskymi priestormi a ďalšou infraštruktúrou služieb pre zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov.Moderná viacúčelová business zóna vzniká pri diaľnici D1, v bezprostrednej blízkosti jedného z najväčších logistických parkov v strednej Európe. Pracuje v ňom viac ako 5000 zamestnancov a vyše 100 firiem odtiaľ riadi a zabezpečuje svoje aktivity. Novovznikajúca zóna ho rozšíri. Bude pozostávať z D1 Business Parku a D1 Centra so službami zdieľaných kancelárií, obchodmi a ďalšími službami.Slovenský developer investuje do projektu desiatky miliónov eur a v D1 Business Parku postupne vybuduje tri moderné budovy s celkovou plochou 28 000 m2. Prvým nájomníkom by mal park začať slúžiť budúci rok v lete. Doplní tak ponuku nehnuteľností v zóne, v ktorej majú logistické alebo komerčné prevádzky firmy ako Scania, DHL, Volvo, DB Schenker, Alza, Nay a mnoho ďalších.Výstavba D1 Business Parku v novej biznis zóne je reakciou na rastúci dopyt po moderných priemyselných parkoch so zmiešanou funkciou. Trend takzvaných univerzálnych obchodných jednotiek badať najmä v západnej Európe, v ktorej podobné centrá vyrastajú na okraji veľkých miest. Predstavujú alternatívu pre firmy, ktoré potrebujú riešiť svoju prevádzku rovnako ako predaj a vystavenie či skladovanie produktov pod jednou strechou."Máme dlhoročné skúsenosti predovšetkým s priemyselným developmentom. V D1 Business Parku by sme však pôvodne priemyselnú zónu radi doplnili novým typom business priestorov, pre ktoré sú typické prístupy z dvoch strán a väčší podiel presklených plôch. To vytvára príjemné prostredie vhodné pre obchody, showroomy i kancelárie. Ale Záujem prejavujú aj menšie podniky a firmy napríklad zo strojárskeho odvetvia. V časti budovy môže byť potom sklad so svetelnou výškou osem metrov.", hovorí Pavel Klč, Head of Real Estate Development skupiny firiem IPEC Group.Firmy si môžu prenajať priestory už od 250 m2 až po 8000 m2 a tie prispôsobiť na mieru svojmu obchodnému modelu. Developer očakáva, že zákazníci týchto firiem tu budú môcť nakupovať, vyberať produkty v showroomoch alebo si ich vyzdvihnúť po nákupe v e-shope. "A veríme, že tu niektoré firmy nájdu aj svoje sídlo, v ktorom ponúknu partnerom a zákazníkom všetko čo potrebujú.", dodáva Pavel Klč.Existujúca budova D1 Center poskytuje v novej business zóne rôzne doplnkové služby, vrátane krátkodobého prenájmu konferenčných priestorov a zdieľaných kancelárií pod názvom D1 Shared Office. Tie už dnes slúžia svojmu účelu a majú svojich prvých užívateľov.V D1 Center sa počíta aj s ďalšími službami a obchodnými a retailovými prevádzkami – od gastra cez fitnes až po tlačiarenské a administratívne služby. K dispozícii sú aj menšie kancelárske priestory s technickými miestnosťami alebo malými skladmi od 120 m2, o ktoré sa už hlásia záujemcovia. V prevádzke bude čoskoro aj eventový a expo priestor. Momentálne tu prebiehajú dokončovacie práce. Využiť ho budú môcť firmy z novej business zóny i širšieho okolia. Onedlho pribudne aj nové stravovacie zariadenie.D1 Center má pre svoju polohu a šírku služieb potenciál stať sa multifunkčným centrom širšieho okolia, ktoré zahŕňa nielen D1 Business Park, ale aj priľahlé logistické haly."Prepojením D1 Centra a D1 Business Parku vzniká moderná multifunkčná zóna, ktorá do existujúceho priemyselného prostredia prinesie nielen chýbajúce kvalitné služby, ale i nové možnosti pre firmy a ich obchod" podčiarkuje význam výstavby centra developer.Inzercia