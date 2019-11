Akčný plán Stupavy ráta s nadstavbou ZŠ i budovaním cyklotrasy

Ilustračná foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stupava 23. novembra (TASR) – Nadstavba panelovej budovy základnej školy, rozšírenie kapacít škôlky o ďalších osem tried, ale aj rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, budovanie cyklotrasy medzi Stupavou a Lozornom či oprava a modernizácia Obecného domu v mestskej časti Mást. To sú niektoré z investičných zámerov, ktoré by sa v Stupave pri Bratislave mali začať minimálne pripravovať v roku 2020. Vyplýva to z akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Stupava na roky 2020 - 2022, ktorý tento týždeň (21. 11.) schválili poslanci mestského zastupiteľstva." pripomenulo vedenie mesta pri predkladaní investičného plánu. Program ráta aj prostriedkami smerujúcimi do modernizácie verejného osvetlenia a dobudovania kamerového systému, environmentálnych opatrení, ale aj rozširovania a skvalitňovania dopravnej infraštruktúry v meste.Jedným z investičných plánov v tejto súvislosti je vybudovanie cestnej komunikácie Štúrova ako alternatívnej únikovej cesty v prípade odstavenia hlavného ťahu, cesty I/2, prechádzajúcej cez Stupavu. Poslanci Stupavy sa bližšie venovali aj dopravnému riešeniu súvisiacemu s investičným zámerom obchodného reťazca vybudovať supermarket v blízkosti križovatky hlavného cestného ťahu s ulicou Záhumenská. Na základe dopravno-kapacitného posúdenia, ktoré si samospráva nechala vypracovať, je zrejmé, že nevyhnutným riešením je realizovať sústavu troch koordinovaných svetlených križovatiek v miestach spojenia hlavného cestného koridoru so Záhumenskou, Železničnou a Školskou ulicou. V dlhodobejšom časovom horizonte autori štúdie pri vplyve na vnútromestský tranzit poukazujú na nevyhnutnosť vybudovania diaľničného privádzača a mimoúrovňovej križovatky diaľnice D2 Stupava-sever.