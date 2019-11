Slováci v Dánsku vyzdvihujú najmä lepšie školstvo a budovanie kariéry

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Kodaň 23. novembra (TASR) - Mladí Slováci žijúci v Dánsku veľmi o návrate domov na Slovensko neuvažujú. V Dánsku vyzdvihujú najmä kvalitnejší vzdelávací systém ako na Slovensku, lepšiu dopravu, majú viac možností, ako si začať budovať kariéru, sledujú aj politické dianie na Slovensku. Takto sa viacerí vyjadrili počas podujatia Work in Slovakia - Good idea na slovenskom veľvyslanectve v Kodani, kde firmy prišli predstaviť svoje ponuky pracovných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí po Londýne a Dubline. Priznávajú však, že im chýba rodina a niekedy nie je jednoduché začleniť sa do dánskej spoločnosti.Podujatie v Kodani sa konalo po Londýne a Dubline. Zatiaľ, čo do dvoch predchádzajúcich metropol prichádzali aj vekovo starší Slováci žijúci v zahraničí, ktorí mali už aj rodiny, Dánsku dominovali mladí ľudia. Vladimír Belančin pracuje v severskej krajine približne štyri roky, zo Slovenska odišiel, pretože dostal dobrú pracovnú ponuku.uviedol pre TASR Belančin. Príjem v Dánsku mu podľa jeho slov vystačí na normálny život.vymenoval plusy Dánska Belančin.Študentka Veronika Nemcová žije v Dánsku tri roky.priblížila Nemcová. Tiež považuje kvalitu vzdelania v Dánsku za neporovnateľne lepšiu ako na Slovensku.uviedla Nemcová. O podujatí na veľvyslanectve sa dozvedela od známych, nenašla však svoju vytipovanú firmu, s ktorou chcela hovoriť o možnej pracovnej ponuke. "vysvetlila Nemcová.Ďalším, ktorý oceňuje kvalitu dánskeho vzdelávacieho systému, je Branislav Machava. V Dánsku žije vyše päť rokov a do krajiny tiež pricestoval kvôli štúdiu. Uvažuje však o návrate domov na Slovensko.podotkol Machava. Na podujatí Work in Slovakia-Good idea hovoril s dvoma spoločnosťami, ktoré prišli lákať Slovákov domov z Dánska.podotkol v súvislosti s pracovnými ponukami Machava, ale zaujíma sa najmä o kolektív v daných firmách.vysvetlil Machava. Sleduje aj politické dianie na Slovensku.priblížil. Zároveň uviedol, že nepociťuje rozdiely pri začlení do spoločnosti v Dánsku.dodal Machava.Martina Rybanská