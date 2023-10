Aké dokumenty sa dajú úradne preložiť?

Súdny preklad, známy aj ako úradný preklad, je dokument, ktorý je overený pečiatkou a vy ho môžete používať v úradnom styku. Aké dokumenty sa dajú preložiť?

Preklad dokumentu by mal byť možný do ktoréhokoľvek svetového jazyka. Najčastejšie bývajú dokumenty prekladané do angličtiny alebo nemčiny. V dnešnom článku vám prinesieme prehľad dokumentov, na ktoré budete v prípade cesty do zahraničia potrebovať oficiálny súdny preklad s pečiatkou. Ktoré to sú?

Pracovné dokumenty

Medzi pracovné dokumenty, na ktoré potrebujete úradný preklad, patria zmluvy, rozsudky, výpisy z registra trestov alebo výpisy z obchodného registra. Ak potrebujete napríklad majiteľovi firmy, ktorý je v Nemecku, poslať účtovnú dokumentáciu, je pravdepodobné, že budete potrebovať práve úradne overený dokument s pečiatkou.

Osobné dokumenty

Ak sa sťahujete do zahraničia kvôli štúdiu alebo práci, hodiť sa vám môže úradne preložený rodný list alebo sobášny list. V prípade, že sa chystáte podstúpiť operáciu v cudzej krajine, úradne preložená lekárska správa bude nutnosťou. Úradne sa však dajú preložiť akékoľvek dokumenty, napríklad aj certifikáty alebo maturitné vysvedčenia.

Ostatné dokumenty

Ak z nejakého dôvodu potrebujete preložiť čokoľvek iné, dobrá a spoľahlivá prekladateľská agentúra by vám mala byť schopná vyhovieť. Súdny preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky a je zapísaný na zozname úradných prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti. Medzi ďalšie často prekladané dokumenty patria napríklad: osvedčenia o narodení alebo úmrtí, ročné správy či iné štatistické dokumenty v medzinárodnom obchodnom styku, technické, vedecké alebo bankové dokumenty a iné.

Neviete, či potrebujete úradný preklad? Zistite si dopredu všetky potrebné informácie a dokumenty, ktoré sa od vás budú vyžadovať. Len tak zistíte, či musíte dať nejaký úradne preložiť. Ak veľa cestujete, je dobré mať napríklad dôležitú lekársku správu preloženú už vopred.

Zdroj foto: Alex Varyvoda / Shutterstock.com