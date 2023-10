Prešov zabezpečí pre tranzitujúcich migrantov objekt so zázemím aj vykurované stany

Provizorné útočisko

Situáciu kontroluje polícia

19.10.2023 (SITA.sk) - Z dôvodu blížiaceho sa zimného obdobia pomáha mesto Prešov v spoluprác s Dobrovoľným hasičským zborom mesta, mestskou políciou a ďalšími zložkami zabezpečiť najnutnejšie úlohy v súvislosti s tranzitnou migráciou na území mesta. Ide o preventívne opatrenia, medzi ktorými je zabezpečenie vykurovaných stanov a objektu so základným zázemím.Ako informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová, samospráva bola oslovená Ministerstvom vnútra SR (MV SR) so žiadosťou o súčinnosť pri zabezpečení humanitárnej pomoci pre tranzitujúce osoby, ktoré sa aktuálne nachádzajú na území mesta Prešov.„Po vzájomnej dohode viacerých strán budú do konca tohto týždňa v blízkosti areálu cudzineckej polície, na súkromnom pozemku na Ľubochnianskej ulici v priemyselnej časti Ľubotíc, ako preventívne opatrenie postavené dva vykurované stany, ktoré poskytne MV SR, a to z dôvodu blížiaceho sa zimného obdobia a s tým súvisiaceho ochladenia,“ uviedla Rácová.Ako dočasné útočisko zároveň sprístupnili týmto ľuďom menší súkromný objekt v nájme občianskeho združenia Podaj ďalej, ktorý je v blízkosti areálu cudzineckej polície. V objekte je k dispozícii niekoľko postelí, deky, základné potraviny a hygienické potreby.„Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov zabezpečuje prípravné práce v rámci úpravy priestorov,“ doplnila hovorkyňa mesta.Súčinnosť podľa Rácovej poskytuje na základe dlhoročnej spolupráce s obcou Ľubotice aj prešovská mestská polícia Prešov, ktorá vykonáva zabezpečenie dohľadu nad verejným poriadkom na území tejto obce už dlhodobo, rovnako Policajný zbor SR a niekoľko dobrovoľníkov.