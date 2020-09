Aké drahé je ZADARMO? Veľmi, presvedčte sa!

Výrazne zvyšuje imunitu voči marketingovým trikom aj rôznym formám sebaklamu.

Kultová kniha Aké drahé je zadarmo od Dana Arielyho ukazuje, akí sme pri nakupovaní nerozumní.

tento profesor behaviorálnej ekonómie, čo je zjednodušene prienik psychológie a ekonómie, analyzuje, ako ľudia myslia. Ako sa rozhodujú a ako ich každodenné rozhodnutia ovplyvňujú rôzne faktory.

Ako dokazuje, naozaj veľmi často konáme iracionálne, na čo majú vplyv naše emócie aj spoločenské normy. Spojenie ekonómie so psychológiou je príležitosťou preskúmať našu motiváciu a spotrebiteľné správanie, ale aj ekonomickú a vzdelávaciu politiku. Arielyho inteligentný, provokatívny, ale aj zábavný štýl je zárukou fascinujúceho a objavného čítania.

Dan Ariely na základe množstva pokusov, experimentov a testov dokázal, že v našom rozhodovaní je oveľa menej racionálneho, ako sme predpokladali. Bežný spotrebiteľ si nahovára, že on je ten, ktorý sa napokon rozhodne a aj si vyberie to najlepšie. Ale to je len ilúzia. V každej kapitole popísal jednu silu – emócie, spoločenské normy, či magické slovíčko zdarma. Výsledky jeho experimentov sú zaujímavé i poučné.

Možno ste si uvedomili aj vy fintu mnohých reštaurácií, ktoré vsunú do svojho menu aspoň jedno riadne drahé jedlo. Ľudia si ho obvykle neobjednajú, ale o to radšej siahnu po druhom najdrahšom, pretože je predsa lacnejšie. Neraz je to však iba trik, umelo nahodené jedlo, ktoré má iba povzbudiť dopyt po druhom najdrahšom jedle...a to môže byť vyskladané tak, že reštaurácia má z neho najväčší zisk.

Zadarmo je magický nástroj marketérov a netreba pri ňom uvažovať, či to je výhodné alebo nie; či sa mi vrátia náklady, či nebudem stratový...myslenie bolí a keď je čosi zadarmo, je to predsa to najvýhodnejšie, nie?Oveľa viac vo výbornej knihe Dana Arielyho