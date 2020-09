Video: Predbehli Hollywood. Film JASKYŇA prináša udalosť, ktorá zasiahla celý svet

12 chlapcov futbalového tímu a ich tréner ostalo uväznených celých 18 dní v jaskynnom komplexe potom, čo monzúnové dažde zaplavili vchod do jaskyne. Napínavú záchrannú akciu môžete opäť prežiť vo filme JASKYŇA od režiséra Toma Walera už tento štvrtok 1. 10. 2020, keď film vstúpi do slovenských kín.

Na konci júna v roku 2018 tuhla celému svetu krv v žilách. Skupina mladých futbalistov išla osláviť narodeniny do jaskyne, odkiaľ sa už však sami nedostali. Desiatky záchranárov zo všetkých kútov zeme pracovali na ich záchrane. Zapojil sa aj technický vývojár Elon Musk. Žiaľ, jeden zo záchranárov pre akciu položil život. Po osemnástich dňoch sa však podarilo, čo si celý svet prial – všetci chlapci boli z jaskyne zachránení.

Len pár mesiacov po tejto udalosti sa podarilo režisérovi Tomovi Wallerovi zachytiť hrôzu a napätie, ale aj nádej a odvahu, ktorá panovala u záchranárov a verejnosti. „Bolo neuveriteľne náročné vžiť sa do tohto príbehu a natočiť ho. Pri niektorých scénach sme mali skutočný problém, aby sa nám protagonisti nerozplakali a nevzdali to. Nechceli to už znova prežívať,“ popisuje nakrúcanie sám režisér.