Aké je najpočúvanejšie rádio na Slovensku? Z prieskumu vyplýva, že každý deň rádio počúva viac ako dva milióny ľudí

Prvenstvo si drží Rádio Expres

14.9.2023 (SITA.sk) - Najpočúvnejším rádiom je Rádio Expres s 32,3 percentami poslucháčov, nasleduje Rádio Slovensko s 22,9 percentami priaznivcov a Fun rádio s 22,3 percentnou počúvanosťou.Štvrtú priečku obsadilo Rádio Vlna so 17,3 percentnou počúvanosťou a tesne za ním sa umiestnilo Rádio Európa 2 , ktoré počúva 17,1 percenta respondentov. Nasleduje Rádio Melody s 13,4 percentami a Rádio Regina s 9,4 percentami.Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median, na ktorom sa zúčastnilo 3 166 respondentov vo veku od 14 do 79 rokov. Zber dát prebehol od 29. mája do 20. augusta tohto roku.Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň" predstavuje 82,2 percenta, čo je 3 660 000 poslucháčov vo veku od 14 do 79 rokov.Z výsledkov prieskumu zároveň vyplýva, že každý deň rádio počúva viac ako 2,3 milióna ľudí, čo je 51,8 percenta populácie. V priemere každý občan Slovenska počúva denne rádio takmer hodinu a 40 minút a každý poslucháč počúva rádio priemerne viac ako tri hodiny a desať minút.Z prieskumu ďalej vyplýva, že rozhlasová sieť Bauer Media Group dosiahla v parametri „posledný týždeň" počúvanosť 48,4 percenta. Táto sieť zahŕňa napr. Rádio Expres či Rádio Európa 2.Za ňou sa umiestnila sieť Radio Group zastrešujúca Rádio Vlna a Fun rádio s počúvanosťou 35 percent. Slovenský rozhlas so svojimi šiestimi okruhmi dosiahol 30,8 percenta a rozhlasová sieť Regiomedia , pod ktorú spadá Bratislavské rádio alebo Rádio SiTy má počúvanosť 9,8 percenta.Rádio Expres drží prvenstvo aj v parametri podiel na trhu. V jeho prípade ide o 22,3 percentný podiel, Rádio Slovensko dosiahlo 18,2 percentný podiel a Fun rádio má 14,5 percentný podiel.Nasleduje Rádio Európa 2 s 11,8 percentným podielom, Rádio Vlna s 9,8 percentným podielom na trhu, podiel 7,6 percent patrí Rádiu Melody a 4,9 percenta má Rádio Regina. 10,9 percenta z trhu držia ostatné rozhlasové stanice.