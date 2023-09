Preživší smrteľnej nehody lode s migrantmi žalujú úrady a vyvracajú oficiálne vyhlásenie opakovanej ponuky o pomoc

Stovky obetí

Na vine je pobrežná stráž

14.9.2023 (SITA.sk) - Preživší smrteľnej nehody lode s migrantmi v južnom Grécku žalujú úrady za to, že nezasiahli pri záchrane pasažierov predtým, ako sa ich plavidlo prevrhlo v medzinárodných vodách.Nešťastie z polovice júna si pravdepodobne vyžiadalo životy stoviek migrantov, vrátane žien a detí, ktorí uviazli na potápajúcej sa upravenej rybárskej lodi.Grécka pobrežná stráž plavidlo na časti jeho cesty z Líbye do Talianska sledovala. Nehodu prežilo len 104 mužov a chlapcov a z vody sa podarilo vytiahnuť len 82 tiel, z toho jedno patrilo žene.Mnohí preživší vyvracajú oficiálne vyhlásenie, že opakované ponuky o pomoc od pobrežnej stráže odmietli a tvrdia, že pred potopením, bolo úsilie o odtiahnutie plavidla sfušované.Žalobu podali právnici skupiny 40 ľudí, ktorí prežili nešťastie, pričom je namierená proti „všetkým zodpovedným stranám“ v prístave Pireus.Žalobcovia tvrdia, že pobrežná stráž nekonala rýchlo, „aby zachránila pasažierov na palube zjavne na more nevhodného a preťaženého rybárskeho plavidla,“ uvádza sa vo vyhlásení troch dobrovoľníckych organizácií právnikov a skupín za práva migrantov, ktoré prípadu pomáhajú.Požadujú „pripísanie trestnej zodpovednosti za činy a opomenutia zo strany gréckych úradov“.