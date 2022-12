Aké kritéria zohľadňovať pri výbere vhodného priestoru pre vaše podnikanie?

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pokiaľ máte v hlave myšlienku na nové podnikanie, je to len začiatok dlhej cesty, ktorú budete musieť podstúpiť. Nevyhnutnou súčasťou celého procesu je aj výber priestoru, ktorý si pre miesto svojho biznisu zvolíte.Na trhu sa nachádza množstvo ponúk, ktoré sa vás budú chcieť osloviť. V ideálnom prípade sa ponúka možnosť využiť služby skúseného realitného makléra. V prípade, že ste sa na túto neľahkú úlohu podujali sami, čaká na vás niekoľkohodinové pátranie po internete a časovo náročné osobné obhliadky vytipovaných priestorov.Ako postupovať? V prvom rade je potrebné dobre sa zamyslieť nad každou lokalitou. Pohybujú sa v jej okolí moji budúci klienti? Je tu dostatočne vybudovaná infraštruktúra, ktorá by mi ich sem priviedla? Je to tá správna oblasť s potenciálom do budúcnosti, a to aj čo sa týka ďalšej výstavby?"Ideálne je, pokiaľ si záujemca pozrie aj územný plán mesta či mestskej časti pri tejto konkrétnej oblasti a zároveň sleduje správy o plánovanej výstavbe vo vytipovanej lokalite, aby v budúcnosti nebol nepríjemne prekvapený rušivou zástavbou", upozorňuje, odborníčka na predaj nehnuteľnostíNemenej dôležitým kritériom je predmet podnikania, ktorý je potrebný zohľadniť pri výbere veľkosti priestorov, počtu miestností, počet parkovacích miest či možnosť prípadného rozvoja firmy.Čo konkrétne si všímať pri voľbe vhodného nebytového priestoru? "Keď s klientom prejednávam jednotlivé možnosti, vidím v jeho očiach veľké nadšenie a plány. No často stáva, že jeho vízie narazia na obmedzenia daného priestoru. Dôležité je všímať si technické zázemie a nielen veľkosť priestorov a na ktorú svetovú stranu je orientovaný. Treba sa pýtať na to ako je riešené vetranie, svetlotechnika, či je tam príprava pre klímu, ako je to s kúrením a pod.," hovoría ďalej dodáva: "Ideálne je, keď klient vie, aká je jeho konkrétna oblasť podnikania a na Úrade verejného zdravia si dopredu preverí, aké požiadavky musí spĺňať, napr. na nútené vetranie, chladenie, počet WC atď. Ak bude mať tieto náležitosti ujasnené, predíde množstvu problémov."Pri výbere vyhovujúceho priestoru sa v neposlednom rade zohľadňujú finančné možnosti budúceho podnikateľa. Hoci by mnohým developerom vyhovoval variant predaja, prichádzajú aj s alternatívou nebytový priestor prenajímať.túto možnosť ponúka aj vo svojom RNDZ , ktorý sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Rača. Pri obmedzenom počiatočnom rozpočte tak máte príležitosť uzatvoriť zmluvu na dobu určitú a vybrať si z ponuky, ktorá najlepšie zohľadňuje predmet vášho podnikania.Práve variabilnosť priestorov, ktorým RNDZ disponuje a príležitosť dotvoriť si ich podľa vlastných predstáv, môžu byť tou správnou cestou pre vaše podnikanie. K dispozícii je metráž od 73 m² až po veľkosť 243 m², ktorá sa dá pretvoriť aj na novú škôlku. Výborná dostupnosť lokality, vonkajšie či garážové parkovanie a možnosť využívať ihrisko v jeho blízkosti, sú len ďalším pozitívnym bonusom pri štarte nového podnikania.Odborníčka na predaj nehnuteľností, dopĺňa, že prenajímanie obchodných priestorov je jedno z riešení, ale v prípade kúpy cena nehnuteľnosti z dlhodobého hľadiska neustále rastie a kúpou obchodného priestoru si podnikateľ vie zabezpečiť návratnosť svojej investície, a to najmä v prípade, ak by tie priestory ďalej prenajímal."Zorientovať sa v širokej škále možností nie je jednoduché. Veľkým bonusom spoločnosti VI GROUP so 17-ročnými skúsenosťami je aj to, že vďaka dlhodobým korektným vzťahom s bankami vám pomôže nastaviť aj vhodné financovanie.Viac informácií o vhodných priestoroch pre vaše budúce podnikanie nájdete na www.rndz.sk Informačný servis