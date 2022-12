Opozícia pomohla SaS vrátiť sa späť do vlády, od Sulíka nikdy nemala dohodu na predčasných voľbách, tvrdí Taraba

Taktiež je presvedčený, že koalícia si bude chcieť návrh o štátnom rozpočte schváliť primárne s SaS.

„Preto sa schvaľovanie návrhu o štátnom rozpočte presunulo na 10. januára budúceho roku. Minulotýždňové hlasovanie za vyslovenie nedôvery vláde sa zmenilo na to, čo som už v minulosti spomínal. Nebola dohoda na predčasných voľbách, a tak opozícia pomohla lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi vrátiť sa späť za rokovací stôl," tvrdí Taraba.

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Opozícia pomohla strane Sloboda a Solidarita (SaS) vrátiť sa späť do vlády. Pre agentúru SITA to povedal nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Poslanec ďalej uviedol, že v súčasnosti neprebiehajú žiadne rokovania o predčasných voľbách. Dodal, že on už konkrétnu dohodu o predčasných voľbách opozícii priniesol, keď vyrokoval, aby sa ešte pred vyslovením nedôvery vláde hlasovalo o zmene ústavného zákon o skrátení volebného obdobia.„Opozícia to však odmietla. Neviem, aký mali scenár, ale ja som nikdy nepochopil, o čo im pri odvolávaní vlády ide, keď nemali od Sulíka dohodu na predčasných voľbách," čudoval sa Taraba.Zároveň uviedol, že opozíciu upozorňoval na možnú dohodu medzi koalíciou a SaS.„Presne toto sa stalo. V súčasnosti to vyzerá ako obrovské fiasko pre tých, ktorí to zorganizovali. Neviem pochopiť a neviem si ani predstaviť, ako opoziční poslanci odôvodnia pred občanmi Slovenska, že vláda, ktorá mala menšinu, bude mať po ich hlasovaní ústavnú väčšinu," doplnil.Ďalej uviedol, že to bude prvá vláda, ktorú si opozícia sama posadila „s takto trápnym nepremysleným krokom".Predseda strany Život-NS tvrdí, že Sulík všetkých verejne ubezpečoval, že SaS nechce predčasné voľby.„Dnes sa hlavní aktéri odvolávania vlády čudujú, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a SaS nechcú predčasné voľby. OĽaNO im bolo ochotné dať hlasy na predčasné voľby pred odvolávaním vlády a nie po jej odvolaní," skonštatoval Taraba.Ďalej si myslí, že zo strany Petra Pellegriniho (Hlas-SD) bolo fatálnou chybou, keď si nevypýtal za podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde od SaS garanciu predčasných volieb.„Strana SaS už je súčasťou nejakej širšej koalície. Je to preto, lebo Pellegrini nemal odvolávanie podopreté žiadnym plánom B," tvrdí predseda Život-NS.Poslanec Taraba ďalej uviedol, že v rámci štátneho rozpočtu požadoval zvýšenie príspevkov za poistencov štátu.„Štát si platí reálne náklady za svojich poistencov, ide o takmer tri milióny ľudí. Naše zdravotníctvo je v globále podvyživené, keď si na Slovensku platíme trikrát menej ako v Českej republike," vysvetlil predseda Život-NS.Skonštatoval, že zvýšenie platov iba jednému segmentu, ktoré navrhla vláda, podľa neho nezvýši ani úroveň zdravotníctva, ani technické vybavenie či úroveň medikamentóznej liečby.„Moja požiadavka bola, aby rezerva, ktorá bola vyčlenená na ochorenie pandémie Covid-19 sa preklopila transparentným spôsobom do systémového navýšenia financovania zdravotníctva. Chcel som, aby sme sa na Slovensku opäť vrátili k tomu, že štát bude mať povinnosť platiť určité percento z priemernej mzdy na zdravotníctvo," povedal Taraba.Jeho požiadavka však nebola vypočutá, keďže koalícia uzavrela vlastné dohody s lekárskym odborovým zväzom.Poslanec Tomáš Taraba na utorkovej 78. schôdzi NR SR požiadal o presunutie svojej novely Trestného zákona na ďalšiu riadnu schôdzu.„Túto novelu som posunul preto, lebo podobný návrh chce pripraviť samotná vláda. Ak nič nepríde, tak naďalej budem pretláčať svoj návrh zákona," povedal poslanec.Tvrdí, že primárnym cieľom novely bolo vyvolať diskusiu, z akého dôvodu máme na Slovensku trojnásobne vyššie trestné sadzby v porovnaní s Nemeckom, Rakúskom či Českou republikou.„Sme vyvrheľ v celej Európe. Ja som sa počas debaty stretol s tým, že návrh veľmi pozitívne prijala odborná verejnosť, sudcovský stav i prokuratúry. Okrem niekoľkých ideológov som nikde nepočul jediný argument, prečo má mať Slovensko trojnásobne vyššie sadzby," doplnil.