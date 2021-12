Aké majú Slováci skúsenosti so súdmi? Viac ako polovica opýtaných na nich podľa prieskumu nikdy nebola

Prieskum

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica obyvateľov Slovenska nikdy nebola na súde. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila výskumná agentúra Nielsen Admosphere Slovakia.robila na vzorke 515 respondentov starších ako 15 rokov formou jednotného online dotazníka.Vzorka respondentov v rámci prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 22. do 28. novembra, bola reprezentatívna s ohľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, kraj a veľkosť miesta bydliska. Respondenti konkrétne odpovedali na otázku „Máte osobné skúsenosti so slovenskými súdmi?".Odpoveď, že nikdy neboli na súde, uviedlo 56,1 percenta respondentov. Naopak, podľa prieskumu navštívilo súd v období posledných 12 mesiacov 7,8 percenta opýtaných. Skúsenosť s návštevou súdu pred viac ako 12 mesiacmi má zase 36,1 percenta opýtaných.Podľa prieskumu spomedzi obyvateľov obcí na súde nikdy nebolo 55,7 percenta opýtaných, v posledných 12 mesiacoch na súde bolo 10 percent a pred viac ako 12 mesiacmi 34,3 percenta opýtaných.Pokiaľ ide o obyvateľov menších a stredných miest, skúsenosť so súdom nemá 56,2 percenta opýtaných, v posledných 12 mesiacoch ju má 5,2 percenta respondentov a staršiu skúsenosť má 38,6 percenta ľudí.Spomedzi obyvateľov veľkých miest nemá skúsenosť so súdom 57,5 percenta opýtaných. Naopak, v posledných 12 mesiacoch takúto skúsenosť má 8,6 percenta respondentov a skúsenosť staršiu ako 12 mesiacov má 33,9 percenta opýtaných.Pokiaľ ide o respondentov s pohľadu vzdelania, na súde nikdy nebolo 56,4 percenta respondentov bez maturity, 55,4 percenta s maturitou a 57 percent vysokoškolsky vzdelaných.V posledných 12 mesiacoch súd naopak navštívilo 4,2 percenta opýtaných bez maturity, 9,5 percenta s maturitou a 9,4 percenta respondentov s vyšším vzdelaním.Staršiu skúsenosť s návštevou súdov má 39,4 percenta opýtaných so základným vzdelaním, 35,1percenta s maturitou a 33,6 percenta respondentov s vyšším vzdelaním.