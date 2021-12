Situácia okolo pandémie je zložitá, podľa Hegera o tom svedčia aj rozdielne pohľady na jej riešenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Odlišné pohľady na riešenia súčasnej situácie v súvislosti s pandémiou sú podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) prirodzeným následkom toho, že situácia je naozaj veľmi zložitá. Premiér to povedal po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.Hlava štátu ho vo štvrtok 2. decembra poprosila, aby „prevzal zodpovednosť a vložil sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou slabého výsledku Slovenska v boji s pandémiou". V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.Heger si však podobne ako prezidentka myslí, že koalícia by mala postupovať v prípade pandémie spoločne a nachádzať stanoviská s nižšou intenzitou konfliktov, čo dokonca platí aj pre opozíciu. „Premiér v tejto súvislosti vyzýva opozíciu, aby prestala pri téme COVIDu bojovať s vládou, ale pridala sa zachraňovať životy,“ zdôraznila premiérova hovorkyňa.Podľa Hegera je dnes nevyhnutné prinášať jednotu a zmierňovať napätie v spoločnosti, v čom zohrávajú ústavní činitelia kľúčovú rolu.