Aké médiá by mali politici využívať na komunikáciu? Slováci v tom majú jasno

3.10.2024 (SITA.sk) - Viac ako polovica občanov Slovenska by chcela, aby politici komunikovali viac prostredníctvom tradičných médií, a teda prostredníctvom televízie, rozhlasu či novín. Za takúto komunikáciu politikov je 50,3 percenta opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie Joj24 Analýzy 24.Ako prieskum ďalej ukázal, 6,1 percenta respondentov by, naopak, prijalo, aby politici viac komunikovali prostredníctvom sociálnych sietí , ako napríklad Facebook Instagram , Tik Tok či Youtube . Cez obidva typy médií by mali politici rovnako komunikovať podľa 40,2 percenta opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum od 10. do 16. septembra na vzorke tisíc respondentov.Prieskum ukázal, že v odpovediach nejestvuje významnejší rozdiel medzi mužmi a ženami, či ľuďmi s rôznym stupňom vzdelania. Výraznejšie rozdiely v preferovaných médiách pre politickú komunikáciu sú však v jednotlivých vekových kategóriách.Ak ide o mladších respondentov vo veku od 18 do 33 rokov, tak 26 percent z nich by chcelo, aby politici viac komunikovali cez tradičné médiá, 14,9 percenta je za to, aby to bolo cez sociálne siete a 55,8 percenta uviedlo, že prostredníctvom oboch médií.Pri vekovej skupine 34 až 49 rokov 40,9 percenta opýtaných preferuje, aby politici viac komunikovali prostredníctvom tradičných médií, za sociálne siete je 5,1 percenta a za obidva typy médií je 50,3 percenta opýtaných.Vo vekovej skupine od 50 do 65 rokov si 63 percent respondentov myslí, že by mali politici komunikovať viac cez tradičné médiá. Sociálne siete v tomto zmysle preferuje 2,8 percenta opýtaných a obidva typy médií 32,9 percenta.Vo vekovej skupine 66 a viac rokov by 72,6 percenta opýtaných chcelo, aby politici viac komunikovali cez tradičné médiá, 2,9 percenta cez sociálne siete a 18,4 percenta cez tradičné médiá aj sociálne siete.