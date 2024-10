Ľupták vylúčil vystúpenie z poslaneckého klubu SNS, kritizuje však odvolávanie členov Národnej koalície (video)

Nemôže tolerovať odvolávanie členov

Dôležité je udržať koalíciu

Rokovania budú zložitejšie

Vnútorná záležitosť

3.10.2024 (SITA.sk) - Poslanec Pavel Ľupták Národnej koalície (NK) v tejto chvíli vylučuje, že by spolu s predsedom NK Rudolfom Huliakom a ďalším členom Ivanom Ševčíkom vystúpili z poslaneckého klubu Na otázku agentúry SITA o možných dopadoch na koalíciu v prípade zániku poslaneckého klubu SNS Ľupták povedal, že predseda národniarov Andrej Danko sa vyjadril, že on ich nebude odvolávať alebo vyhadzovať z klubu."Pripomenul nám však, že má aj nejaké iné riešenia, aby mu klub nezanikol. Tie však nekonkretizoval," dodal Ľupták.Dodal, že v rámci poslaneckého klubu SNS majú s kolegami, a verím, že aj budú mať, dobré vzťahy."Výraz samostatné vystupovanie by som označil za trochu silný, skôr sa chceme zviditeľňovať. Chceme ukázať, že sme riadna strana, ktorá má svoje vedenie v osobe Rudolfa Huliaka a je zastúpená tiež mnou a Ivanom Ševčíkom. Od začiatku sa snažím hrať úlohu mediátora, aby sa veci neriešili horúcou ihlou a nedávali sa emotívne vyhlásenia, keďže je to čerstvé. To bolo vrelo prijaté aj od predsedu Danka," povedal Ľupták. Zdôraznil však, že mu začalo prekážať, keď sa dozvedel, že členovia Národnej koalície sú odvolávaní zo svojich postov v štátnej správe."To už mi neprišlo fér. A ja ako podpredseda NK predsa nemôžem tolerovať odvolávanie členov koalície. Preto som dal vyhlásenie, že so mnou nemôžu robiť počty. Buď budeme v klube SNS desiati, alebo len siedmi," uzavrel Ľupták s tým, že ohľadom stretnutia Roberta Fica a Rudolfa Huliaka momentálne nemá žiadnu informáciu.Podľa poslanca z klubu SNS Romana Michelka si všetci uvedomujú, že dôležité je udržať koalíciu.„Nikto nespochybnil, že by koalícia nemala mať 79 hlasov. Druhá vec je poslanecký klub. Tam sa deklarovalo, že nikto nebude Národnú koalíciu vyhadzovať z klubu. Nevidím dôvod, prečo by sami odišli, pokiaľ nebudú ďalšie vnútorné rozpory. Nateraz ale nevidím reálny rozpad klubu. Nejaké názorové veci, ktoré sú tu, by sa mali vykomunikovať. Všetci sme zodpovední a uvedomujeme si, že voličov nemôžeme zneisťovať. Preto budeme konať tak, aby na to nemali dôvod," povedal Michelko."Doteraz koalícia aj napriek zložitým jednaniam fungovala a funguje. Dohadovali sa však traja. Na tom sa teraz nič nemení, len sa budú musieť zjavne dohadovať štyria" reagoval poslanec Dušan Jarjabek Smer-SD ) na situáciu v poslaneckom klube SNS.Dodal, že pri Slovenskej národnej strane (SNS) vznikol druhý subjekt, a to Národná koalícia, ktorá sa chce v parlamente zviditeľniť."Majú na to právo, len tie rokovania budú o to zložitejšie," povedal Jarjabek.Poslanec z koaličnej strany Hlas-SD Samuel Migaľ si nemyslí, že situácia v SNS bude mať nejaké dopady na koalíciu."Momentálne vidíme, že dôležité hlasovanie o konsolidácii je schválené. A to, čo sa deje v strane SNS, je ich vnútornou záležitosťou, ktorú si musia vyriešiť," uzavrel Migaľ.