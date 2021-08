Aké pánske poltopánky zvoliť na jeseň v štýle?

Práve jeseň patrí k najobľúbenejším ročným obdobiam pre pánov. Počas leta majú muži iba veľmi obmedzené možnosti v rámci outfitov, vzhľadom na veľké teplo, je náročné vymyslieť niečo viac a niečo pohodlnejšie ako krátke nohavice, tričko a otvorenú obuv. Na druhú stranu, ani zima nie je vhodným kandidátom na verejné módne prehliadky. Práve nízke teploty väčšinou zapríčinia nosenie kabátov, búnd (a obuvi na sneh), ktoré celý outfit aj tak zakryjú a nikto nemá tušenia, ako moc štýlový v skutočnosti ste. Ale jeseň? Práve v nej sa muži vždy nájdu, pretože poskytuje perfektný priestor na prezentáciu outfitov a štýlovej obuvi k ním. V nasledujúcom článku vás prevedieme možnosťami, aké pánske poltopánky zvoliť, aby ste nadchádzajúce jesenné mesiace prežili v zaručenom štýle!

Váš životný štýl, určuje vaše ďalšie kroky a to, v akej obuvi tieto kroky následne budete realizovať. Potrebuje poltopánky pánske na spoločenskú udalosť, alebo len hľadáte tenisky, ktoré môžete nosiť neformálne, denne do mesta? V oboch alternatívach nájdete trendové modely, ktoré vám pomôžu vyzerať štýlovo.

Jeseň v pestrých farbách?

Ako už bolo spomenuté, jesenné mesiace poskytujú priestor na ukázanie vašej osobnosti prostredníctvom oblečenia a toho, akú obuv nakombinujete k vašim outfitom. Pokiaľ sa rozhodnete prežiť jeseň v živých farbách svetrov, mikín a ďalšieho oblečenia, potom budú pre vás poltopánky Puma X-Ray, s ich farebnými dizajnami tou správnou voľbou. Vďaka pestrým, farbami prekypujúcim dizajnom na prvý pohľad vyniknite aj v dave plnom ľudí a na druhú stranu s nimi môžete experimentovať a nakombinovať ich napríklad so štýlovými pánskymi rifľami na modivo.sk Tvar topánky zabezpečuje, že tieto modely vyzerajú úchvatne ako z blízka, tak aj z väčšej vzdialenosti. Sú z kvalitných materiálov, čo zabezpečuje nohe pohodlie. A čo je lepšie ako trend, ktorý je štýlový a zároveň pohodlný?!

Jeseň v tlmených odtieňoch?

Pokiaľ ste skôr vo formálnej pracovnej sfére, alebo vyznávate formálnejší štýl obliekania, potom prvý tip asi nebol úplne pre vás - napriek tomu chceme spomenúť, ako sa v posledných rokoch čoraz viac kombinuje street fashion (do ktorej spadajú aj sneakers) s formálnymi prvkami oblečenia. Vzhľadom na to, že farbou jesene má byť červená, nemali by ste mať problém udržať krok s trendami vďaka spoločenským čiernym poltopánkam. Práve kombinácie červeného outfitu v podobe saka, burgundy svetru a podobne, bude perfektne zapadať do skladačky vášho outfitu, pokiaľ na jej spodku bude obuv v čiernej farbe. Napriek tomu, že z väčšej vzdialenosti môžu formálne topánky pôsobiť rovnako, z blízka je rozdiel v kvalite a dizajne ľahko spoznateľný. Ak chcete vládnuť jeseni s trocha menej tradičnými dizajnami, odporúčame napríklad poltopánky KARL LAGERFELD. Na druhú stranu, pokiaľ prejdete celú jeseň v jedných hnedých kožených poltopánkach, nikto vám to nebude mať za zlé. Sú jednoduchým riešením, hodia sa k jesenným farbám pokiaľ mixujete tlmené odtiene a vyzerajú štýlovo za každých okolností.