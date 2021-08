Šaštín sa pripravuje na návštevu Svätého otca, mesto začalo s rekonštrukciou miestnych komunikácií

Šaštín

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto– Stráže v okrese Senica začalo v piatok s prvými prácami na rekonštrukcii miestnych komunikácií, ktoré chce obnoviť do návštevy Svätého otca.Vláda v tejto súvislosti pridelila mestu 427-tisíc eur, ďalších 25-tisíc eur má samospráva dostať na nákup lavičiek, odpadkových košov a odškodnenie poľnohospodárov, ktorým vznikne škoda na plodinách.„Rekonštrukcie majú mať súvis s pohybom Svätého otca a pútnikov, takže sú vybrané všetky chodníky v parkoch pri Bazilike, celé predpolie Baziliky, kam by mala ísť po súhlase Krajského pamiatkového úradu v Trnave dlažba. Ďalej boli vybrané komunikácie v parku pozdĺž hlavnej cesty k cyklotrase a niektoré ďalšie,“ informoval primátor– Stráží Jaroslav Suchánek Mesto– Stráže bude okrem investičných aktivít podľa Suchánka zabezpečovať parkovacie miesta pre pútnikov, ktoré budú umiestnené mimo obytnej časti mesta.Ďalej sa postará o priestory pre školenie a oddych dobrovoľníkov, na záchytných parkoviskách umiestnenie predajných stánkov, čistotu a ďalšie záležitosti. Pápež František príde do, známeho pútnického mestečka, v rámci návštevy Slovenska 15. septembra.Svätú omšu bude sláviť spolu s kardinálmi, biskupmi a kňazmi o 10:00 na voľnom priestranstve. Veriaci budú musieť svoje miesta v určených sektoroch zaujať najneskôr do 8:00.už v minulosti hlavu katolíckej cirkvi privítal. Pápež Ján Pavol II. tu 1. júla 1995 na voľnom priestranstve slávil svätú omšu, na ktorú vtedy prišlo podľa odhadov do 500 tisíc pútnikov.